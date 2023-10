Voľby v Poľsku zrejme vyhrala vládna strana PiS, ale pri moci asi nezostane

PiS podľa exit pollu získalo 200 kresiel

Kaczynski: Výsledok je neistý

16.10.2023 (SITA.sk) - V nedeľňajších parlamentných voľbách v Poľsku zrejme dostala najväčšiu podporu strana Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslawa Kaczynského . Líder opozície Donald Tusk však vyhlásil, že tri opozičné strany získali dostatok hlasov na to, aby spoločne zosadili doterajšiu vládnu stranu PiS Podľa exit pollu, ktorý uskutočnila výskumná agentúra Ipsos, by opozícia mohla získať v 460-člennom parlamente až 248 kresiel. PiS podľa exit pollu získalo 200 kresiel a krajne pravicová strana Konfederácia 12 kresiel.Tri opozičné strany - Tuskova Občianska koalícia , Tretia cesta a Nová ľavica - kandidovali samostatne, ale s rovnakými prísľubmi, že sa budú snažiť zosadiť PiS a obnoviť dobré vzťahy s Európskou úniou "Som najšťastnejší muž na svete," povedal Tusk. "Demokracia zvíťazila. Poľsko zvíťazilo." Líder PiS Jaroslaw Kaczynski priznal, že výsledok je neistý. Exit poll má odchýlku plus alebo mínus dva percentuálne body.Vo voľbách mohlo svoj hlas odovzdať asi 29 miliónov ľudí. Vyberali si zákonodarcov do 460-členného Sejmu, dolnej komory Národného zhromaždenia, a 100-členného Senátu.Súbežne sa konalo referendum o migrácii, dôchodkovom veku a ďalších otázkach.