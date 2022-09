Voľby v Taliansku vyhrala euroskeptická strana Meloniovej s neofašistickou minulosťou

26.9.2022 (Webnoviny.sk) - V parlamentných voľbách v Taliansku pravdepodobne zvíťazila euroskeptická strana Giorgie Meloniovej s neofašistickou minulosťou. Vyplýva to z pondelňajších čiastkových výsledkov. Ak by sa potvrdili, Taliansko by malo prvú vládu vedenú krajnou pravicou od druhej svetovej vojny.„Ak sme povolaní vládnuť tomuto národu, urobíme to pre všetkých, urobíme to pre všetkých Talianov a urobíme to s cieľom zjednotiť ľudí," povedala Meloniová v sídle svojej strany Bratia Talianska v Ríme v čase, keď boli sčítané približne dve tretiny volebných miestností.