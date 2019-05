Volebné miestnosti sa otvorili, Slováci si volia europoslancov

Na Slovensku sa konajú v sobotu 25. mája 2019 v poradí štvrté voľby do Európskeho parlamentu. Na snímke príprava volebnej miestnosti na sobotňajšie voľby do Európskeho parlamentu na Základnej škole na Škultétyho ulici 24. mája 2019 v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 25. mája (TASR) - Slováci si v sobotu volia poslancov do Európskeho parlamentu (EP). Volebné miestnosti v 5951 okrskoch sú otvorené od 7.00 do 22.00 h. Občania môžu na kandidátnej listine krúžkovať najviac dvoch kandidátov. Zo Slovenska bude zvolených 14 europoslancov na funkčné obdobie piatich rokov.Voliči si vyberajú z 31 politických subjektov. Na vybratom hlasovacom lístku volič môže zakrúžkovať poradové číslo kandidáta, a tým odovzdať prednostný hlas. Krúžkovať môže najviac dvoch kandidátov. Hlasovací lístok je potrebné vhodiť do volebnej urny v obálke. Vhodením hlasovacieho lístka bez obálky nie je hlas platný.Hlasovacie právo majú slovenskí občania, ale aj občania iného členského štátu EÚ, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Vo volebnej miestnosti sa občan s trvalým pobytom na Slovensku preukazuje občianskym preukazom. Volič bez trvalého pobytu na Slovensku či na území iného členského štátu Únie musí po príchode do volebnej miestnosti predložiť komisii slovenský cestovný doklad a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine. Vzor vyhlásenia má byť na webe ministerstva vnútra.Volič, ktorému zdravie bráni prísť do volebnej miestnosti, môže požiadať o prenosnú hlasovaciu schránku. Za voliča, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, môže hlasovací lístok vyplniť iná osoba, ktorá musí postupovať podľa pokynov voliča. Nesmie to byť však člen okrskovej volebnej komisie.Počas volebného dňa plynie moratórium. Až do skončenia hlasovania je zakázané viesť kampaň aj informovať o kandidátoch v ich prospech či neprospech. Pre občanov funguje aj infolinka k eurovoľbám. Volať môžu ľudia na telefónne čísla 02/48592317 a 02/48592312 počas celého dňa až do uzavretia volebných miestností.Definitívne výsledky eurovolieb budú zverejnené v nedeľu (26. 5.) po 23.00 h po ukončení hlasovania vo všetkých krajinách EÚ. Zverejnia ich na stránke www.volbysr.sk. Priebežné výsledky nebudú k dispozícii.