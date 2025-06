Volebné právo od 16 rokov na Slovensku nebude, návrh matovičovcov v parlamente neprešiel

Odôvodnenie návrhu

Neprešiel ani návrh poslankýň z PS

Mladí vo veku 16 rokov už robia rôzne dôležité rozhodnutia

5.6.2025 (SITA.sk) - Návrh matovičovcov na zníženie veku občanov s právom voliť z 18 na 16 rokov v parlamente neprešiel do druhého čítania. Zníženie vekovej hranice navrhovala skupina poslancov pre všetky typy volieb, a tiež pre referendum a ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta SR."Takouto právnou úpravou sa Slovenská republika priradí k viacerým iným štátom, ako napríklad susedné Rakúsko, kde takýto právny stav funguje už niekoľko rokov," argumentovali predkladatelia. Rovnako v návrhu uvádzali, že v súčasnosti sú mladí ľudia, najmä z hľadiska informačnej vyspelosti, v úplne inej pozícii ako pred niekoľkými rokmi."Vďaka moderným technológiám majú podľa hnutia množstvo informácií o verejnom živote a politickom systéme a jeho fungovaní na Slovensku, čo zvyšuje ich rozumovú vyspelosť v danej oblasti. Zníženie vekovej hranice v prípade aktívneho volebného práva len o dva roky by preto nemalo mať negatívny vplyv na túto skupinu ľudí, ktorí sú už v 16 rokoch veku schopní plnohodnotne vnímať politiku a veci verejné. Súčasne si treba uvedomiť, že už dnes sú 16-roční v značnej miere zodpovední za svoje konanie, od ktorého sa odvodzuje určitá miera priznanej zodpovednosti za svoje konanie zo strany štátu," odôvodňovali matovičovci v návrhu, ako príklad uvádzajú napríklad trestnú alebo priestupkovú zodpovednosť."Navyše, vzhľadom na neustály trend starnutia populácie sa prijatím návrhu zákona zvýši podiel mladých ľudí na výkone aktívneho volebného práva, čo bude znamenať vyváženejší pomer jednotlivých generácií na rozhodovaní o veciach verejných," dodali, konštatujúc, že SR je zrelá na to, aby znížila vekovú hranicu pre nadobudnutie volebného práva.Poslanci neschválili ani návrh dvojice poslankýň hnutia Progresívne Slovensko Jany Hanuliakovej , ktoré tiež navrhovali zníženie vekovej hranice nadobudnutia aktívneho volebného práva na 16 rokov, avšak len v prípade volieb do orgánov územnej samosprávy.Zmena by sa ostatných typov volieb či referenda a ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta nedotkla. Argumentovali napríklad tým, že dáta zo štátov s nižšou vekovou hranicou ukazujú, že čím skôr mladí začnú voliť, tým väčšmi si vypestujú zvyk pravidelne chodiť voliť."Zároveň z nich vyplýva, že vďaka skorému vybudovaniu si zvyku občianskej participácie sa potom dokonca často zapájajú do volieb viac ako staršie generácie," uviedli predkladateľky.Poukázali aj na to, že mladí ľudia vo veku 16 rokov už robia rôzne dôležité rozhodnutia, napríklad si vyberajú strednú školu, a teda svoje profesijné smerovanie, neraz brigádujú a sú teda ekonomicky aktívni, a často majú jasné hodnoty, predstavu o živote, ktorý chcú žiť, a krajine, v ktorej chcú žiť.Jurík a Hanuliaková poukázali aj na to, že mladí sa na Slovensku často cítia prehliadaní a jedným z riešení, ktoré by mohlo zvýšiť záujem politikov o problémy mladých ľudí je aj zníženie veku voličov na 16 rokov. Ukázal to prieskum agentúry Focus spred niekoľkých rokov."Jednou z najväčších výhod zníženia vekovej hranice práva voliť je posilnenie občianskej angažovanosti a demokracie," uviedli poslankyne a dodali, že mladí voliči majú potenciál priniesť inú perspektívu a témy.