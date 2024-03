Volebné právo si uplatnili aj „vincentky“ z Belušských Slatín, prenosnú volebnú schránku využilo štrnásť žien

Zmena sídla volebného okrsku

Voľba do prenosnej volebnej schránky





Spoločnosť DKL sv. Vincenta de Paul vznikla v roku 1633. Sestry nosia odev modrej farby. Na Slovensku sú „vincentky" prítomné od roku 1861. Slovenská provincia DKL má okolo 450 sestier, ktoré žijú vo väčších i menších komunitách na Slovensku, v Čechách, Ukrajine a Rusku.





23.3.2024 (SITA.sk) - Vo volebných zoznamoch obce Beluša je zapísaných aj 39 členiek komunity Spoločnosti dcér kresťanskej lásky (DKL) sv. Vincenta de Paul so sídlom v Belušských Slatinách (okres Púchov).Dve tretiny z „vincentiek" v sobotu predpoludním využili svoje volebné právo v prvom kole prezidentských volieb, či už návštevou určenej volebnej miestnosti v Beluši alebo prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. Kláštor v Belušských Slatinách bol v minulosti tradičným sídlom jedného z ôsmich volebných okrskov najväčšej obce na Považí, pri prezidentských voľbách sa však obec rozhodla volebnú miestnosť presunúť na futbalový štadión.„Dôvodom je rekonštrukcia a modernizácia jednej z budov v areáli kláštora. Preto je aktuálne sídlo šiesteho volebného okrsku v budove na futbalovom štadióne a v budúcnosti bude presunuté do základnej školy, kde sú aj ďalšie volebné miestnosti," uviedol pre agentúru SITA prednosta Obecného úradu v Beluši Patrik Štrbák.Z takmer štyroch desiatok sestier „vincentiek" je až sedemnásť vo vekovej kategórii nad 90 rokov a mnohé z nich sú už imobilné. „Tie klientky, ktorým to zdravie dovolilo, navštívilo ráno priamo volebnú miestnosť a prišlo ich spolu 11. Ďalších 14 využilo možnosť voliť do prenosnej volebnej schránky, ktorú sme do zariadenia priniesli spolu s ďalšími dvomi členmi okrskovej volebnej komisie," dodal Štrbák.Niektoré prichádzali o barlách, iné na invalidných vozíkoch do vyhradenej miestnosti, kde im členovia komisie vysvetlili, že na rozdiel od nedávnych parlamentných volieb majú k dispozícii len jeden hlasovací lístok a vybraného kandidáta bude treba zakrúžkovať. Viaceré sa po volebnom akte a rozlúčke s nami zhodli v nádeji, aby sa Slovensko po voľbách dobre malo.