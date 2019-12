Volebnú kampaň môžu viesť len kandidujúce politické strany

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Bratislava 15. decembra (TASR) - Volebnú kampaň do budúcoročných parlamentných volieb môžu viesť tie politické strany, ktoré kandidujú v týchto voľbách. Financovať ju môžu výlučne z transparentného účtu, na ktorý im môže prispieť ktokoľvek. Potvrdila to riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová. Pripomenula tiež, že príspevok, ktorý strana dostane, keď sa dostane do parlamentu, je určený na jej činnosť a rozvoj. Nesmie sa podľa nej použiť na pôžičku alebo dar.V júni tohto roka prijali poslanci Národnej rady (NR) SR novelu zákona, ktorou sa zrušili tretie strany ako subjekty, ktoré môžu viesť kampaň., uviedla Chmelová s tým, že ide o tie politické strany, ktoré kandidujú vo voľbách.Politické subjekty môžu na kampaň minúť najviac tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Do tohto limitu sa rátajú aj náklady, ktoré strana minula na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb. Kampaň sa končí 48-hodinovým volebným moratóriom. Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020.Chmelová takisto pripomenula, že zákon o politických stranách a hnutiach presne vymedzuje, na čo je možné použiť prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré strana po voľbách dostane. Účelom týchto prostriedkov je podľa nej podporiť činnosť politickej strany.uviedla.povedala v tejto súvislosti Chmelová s tým, že v prípade koalície sa strany dohodnú na rozdelení príspevku. V budúcoročných parlamentných voľbách kandiduje jedna koalícia, a to koalícia strán Progresívne Slovensko (PS)-Spolu.Príspevok na mandát patrí strane, ktorá sa dostala do NR SR, podľa počtu získaných mandátov. Podľa zákona tiež môže strana získať tzv. príspevok za hlasy. Získa ho strana, ktorá vo voľbách do NR SR získala viac ako tri percentá z celkového počtu odovzdaných platných hlasov. Strane, ktorá získala príspevok za hlasy, vzniká tiež nárok na príspevok na činnosť.