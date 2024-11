Volebný systém sa dá zmeniť aj bez ústavnej väčšiny, podľa štátneho tajomníka Kaliňáka existujú iné riešenia

25.11.2024 (SITA.sk) - „S témou zmeny volebného systému chceme prejsť všetky regióny Slovenska a urobiť si prieskum,“ povedal pre dvtv.sk štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Hlas-SD ).Ako dodal, chcú zistiť, či je lepšie riešenie rozdeliť Slovensko na toľko obvodov, koľko je krajov, alebo či si rozdeliť parlament na polovicu, pričom „polovica poslancov by bola podľa krajov a druhá polovica poslancov ako je to doposiaľ“. Na zmenu volebného systému sú podľa Michala Kaliňáka aj iné riešenia ako hľadať ústavnú väčšinu.„Detaily teraz nepoviem, lebo by som oslabil všetko, čo sa bude diať. Ale dnes ústavná väčšina nemôže násobiť a deliť pri zmene volebných obvodov,“ povedal Kaliňák. „Za Vladimíra Mečiara prešiel volebný zákon, a hlasovaním nadpolovičnej väčšiny v parlamente sa vytvoril jeden volebný obvod. Za Igora Matoviča bol ústavnou väčšinou jeden volebný obvod zabetónovaný. Ale môžem vám garantovať, že sa to dá aj bez 90 poslancov Národnej rady SR,“ konštatoval Kaliňák.