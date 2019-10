Volebným favoritom v Česku je aj naďalej hnutie ANO

Na archívnej snímke predseda hnutia ANO Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 13. októbra (TASR) - Ak by sa na prelome septembra a októbra konali v Česku voľby, vyhralo by ich hnutie ANO premiéra Andreja Babiša so ziskom 30 percent hlasov. Na druhom mieste by skončili Piráti nasledovaní ODS. Nad päťpercentnou hranicou zvoliteľnosti sa tesne pohybuje šesť politických subjektov.Vyplýva to z prieskumu zverejneného v nedeľu, ktorý pre Českú televíziu vypracovala agentúra Kantar CZ.Hnutie ANO by získalo 30 percent hlasov. Druhé miesto aj naďalej držia Piráti, ktorí by si zabezpečili 15,5 percenta hlasov. Tretia ODS si udržala 14,5 percenta.Pred ďalšími stranami má táto trojica pomerne výrazný náskok. Štvrtá KSČM by získala 6,5 percenta, nasledujú SPD (šesť percent), STAN (5,5 percenta), TOP09, KDU-ČSL a ČSSD (všetky po päť percent).Za týmito stranami je Trikolóra Václava Klausa ml. s 3,5 percenta hlasov.Zber údajov sa uskutočnil 16. septembra až 5. októbra na reprezentatívnej vzorke 1200 respondentov.