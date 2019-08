Volejbal-ME: Pencová si pochvaľovala atmosféru, zápas si užívala

Na snímke volejbalová reprezentantka SR Jaroslava Pencová. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. augusta (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky vstúpili do domáceho európskeho šampionátu víťazstvom 3:0 nad Španielkami. K piatkovému triumfu im pomohla nezlomnosť za nepriaznivého stavu, no najmä skvelé publikum. Skúsená blokárka Jaroslava Pencová mala obavy, či si vôbec ľudia nájdu cestu do hľadiska.Na úvodný zápas Slovenska napokon prišlo 4150 divákov.uviedla Pencová. Diváci si zápas užívali najmä vďaka skvelému tímu moderátorov a "dídžeja", ktorý sa staral o zábavu.dodala Pencová.Päťnásobná víťazka ankety Volejbalistka roka zaznamenala v zápase 6 bodov, najmä v kľúčových okamihoch duelu ju na palubovke bolo cítiť. V príprave na ME mala zdravotné problémy a nebolo úplne jasné, v akej forme ju začiatok šampionátu zastihne.dodala 29-ročná reprezentantka.O prvom triumfe Slovenska na ME rozhodlo niekoľko vecí. Pencová ich videla takto:Práve obrat v druhom sete Španielky definitívne poslal na kolená, v treťom už nemali sily dostať sa späť do zápasu.Slovenské reprezentantky považovali úvodný zápas proti Španielsku za kľúčový v pohľadu ďalšieho vývoja v skupine. V druhom si zmerajú sily so Švajčiarskom.uzavrela Pencová.