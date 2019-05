Volejbal: Slovenky viedli v Maďarsku 2:0, no prehrali

Volejbal Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Prípravný zápas žien - Nyíregyháze (Maď.):



Maďarsko - Slovensko 3:2 (-21, -18, 24, 15, 23) - piaty set sa hral do 25



Zápas trval 109 minút.



SR: Radosová 6, Hrončeková 2, Pištěláková 15, Kostelanská 8, Herelová 16, B. Koseková 4, liberá Španková a Jančová (Kijaková 3, Ovečková 0, Palgutová 9, Hudecová 6, Szabóová 4, Šunderlíková 2).

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nyíregyháza 18. mája (TASR) - Slovenské volejbalistky prehrali v sobotu v maďarskej Nyíregyháze prvý z dvojice prípravných zápasov s domácou reprezentáciou 2:3, keď viedli už 2:0 na sety. Oba tímy sa stretnú v nedeľu ešte raz o 11.00 h.Slovenky sa pripravujú na Zlatú európsku ligu, súťaž odštartujú na budúcu sobotu na Ukrajine. V A-skupine sa stretnú aj so Švédkami a Češkami, domáce duely odohrajú zverenkyne Marca Fenoglia rovnako ako muži v Nitre (1. 6.), Humennom (12. 6.) a Poprade (15. 6.).Slovenky mali lepší vstup do zápasu a pri podaní Herelovej sa dostali do vedenia 11:6. Kvalitným servisom a obranou dostávali slovenské volejbalistky domáce pod tlak a nútili ich k chybám. Svoj náskok postupne zvýšili na 17:10. Slovenky vyhrali prvý set 25:21. Aj úvod druhého setu patril slovenským volejbalistkám a za stavu 9:4 donútili domáceho trénera siahnuť k timeoutu. V polovici dejstva viedli Slovenky 16:10, keď sa presadila Pištěláková a neskôr po ese Hrončekovej bolo už 23:16. Druhé dejstvo vyhrali zverenkyne Marca Fenoglia 25:18. Do tretieho setu poslali slovenskí tréneri vymenenú zostavu. Na začiatkudejstva vyhrávali slovenské volejbalistky 5:2 a 6:4. Maďarky otočili na 10:8, ale Slovenky pri podaní Ovečkovej získali sériu bodov a dostali sa do vedenia 13:10. Po šikovnej ulievke Hudecovej bolo 18:14 pre Slovensko a potom Šunderlíková upravila na 19:16. Maďarky však v koncovke vyrovnali na 22:22 a napokon vyhrali set 26:24. Štvrtý set patril Maďarkám, ktoré ho vyhrali hladko 25:15 a rozhodnúť musel piaty set. Ten sa hral netradične do 25 a domáce ho vyhrali 25:23.