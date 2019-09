Volejbalisti sa lúčia s ME. Kravárik: Odchádzame so vztýčenou hlavou

Na snímke tréner slovenskej mužskej volejbalovej reprezentácie Andrej Kravárik. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Antverpy 19. septembra (TASR) - Slovenskí volejbalisti skončili na 31. ME v Belgicku v základnej skupine, do osemfinále postúpilo kvarteto Belgicko, Srbsko, Nemecko a Španielsko. Slováci čakali vo štvrtok na pomoc Nemecov, ktorí si ako vicemajstri sveta mali podľa papierových predpokladov poradiť so Španielmi. Nemci však s istým postupom vo vrecku šetrili silami, Španielom podľahli 1:3 a rozladený tréner Slovákov Andrej Kravárik po zápase len bezmocne krútil hlavou.Hráči aj tréner pred duelom verili, že Nemci Slovákom pomôžu a potvrdia úlohu favorita. Špekulácie Kravárik odmietal, no všetko napokon dopadlo inak.hneval sa Kravárik.Slovenský tréner však hnev vzápätí potlačil a s noblesou zhodnotil celkový výkon Slovenska na šampionáte. Jeho zverencom k postupu chýbal naozaj len krôčik, od predchádzajúcich ME boli ich výkony oveľa lepšie. V roku 2015 v Taliansku a 2017 v Poľsku sa neradovali ani z jedného triumfu, teraz si pripísali dva.povedal sklamaný Kravárik.