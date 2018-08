Volejbalisti SR v piatok v Estónsku viedli, ale prehrali v tajbrejku

Na snímke slovenský tréner Andrej Kravárik. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Estónsko - Slovensko 3:2 (-28, 18, -19, 15, 11)

zápas trval 113 minút



SR: Paták 8, Krajčovič 2, Michalovič 14, Lux 3, Kohút 14, Zaťko 3, liberá Kubš a M. Vitko (Jančura 0, Gavenda 11, Ludha 5, Kriško 6, Firkaľ 6, Mačuha 1)

Rakvere 3. augusta (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti v Rakvere neuspeli ani v druhom z trojice medzištátnych prípravných stretnutí proti Estóncom, v piatok domácemu výberu podľahli tesne 2:3 (28, -18, 19, -15, -11). Vo štvrtok zverenci Andreja Kravárika v rámci prípravy na zápasy kvalifikácie o postup na ME 2019 prehrali s týmto súperom 0:3. Záverečné tretie meranie síl je na programe v sobotu predpoludním (10.30 h SELČ).Estónci Slovákov zdolali aj v základnej A-skupine tohtoročnej Zlatej európskej ligy - uspeli v Poprade (3:1) aj v Rakvere (3:0). V dvanásťčlennej ZEL napokon triumfovali.Estónci v prvom sete piatkového súboja viedli 23:19, Slováci sa však dotiahli. Estónci v dramatickej koncovke nepremenili štyri setbaly, Slováci svoj druhý áno (30:28). V druhej časti mali od úvodu navrch domáci volejbalisti (25:18), tretie dejstvo ovládli slovenskí reprezentanti (25:19) a viedli 2:1 na sety. Štvrtý set bol jasne v réžii hostiteľov (25:15) a o víťazovi musel rozhodnúť tajbrejk. V jeho úvode Estónci získali náskok (5:2) a ustrážili si ho do konca - triumfovali 15:11. Tréner SR Andrej Kravárik rovnako ako vo štvrtok dal priestor všetkým hráčom.Pre Slovákov aj Estóncov ide o súčasť prípravy na augustový vstup do kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2019. Slovenskí volejbalisti v príprave na kvalifikáciu ME ešte odohrajú sobotňajší duel v Rakvere a tiež dva zápasy proti Rakúšanom (10. a 11. augusta v Nitre). Minulý týždeň Slováci v Poprade hostili účastníkov tohtoročných septembrových MS Kamerunčanov - zvíťazili 3:1 a prehrali 1:3.