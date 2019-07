Volejbalistky SR odštartovali záverečnú prípravu na Lomnickom štíte

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Poprad 8. júla (TASR) - Výletom na Lomnický štít a s trofejou pre majsterky Európy odštartovali slovenské volejbalistky záverečnú prípravu na ME (23. augusta - 8. septembra).povedala kapitánka Barbora Koseková, ktorá si na vyhliadkovej plošine zahrala s Michaelou Špankovou.V rámci výletu na druhý najvyšší vrch Slovenska (2634 m n. m.) stihli reprezentantky popri spoločných či individuálnych fotografiách aj symbolicky začať prípravu prvými loptovými výmenami. V nepríjemnom vetre však nemali jednoduchú úlohu postrážiť loptu, aby neskončila na nedostupných skalách.poznamenala Španková s úsmevom.Aj ona patrila k hráčkam, pre ktoré išlo o prvý výlet na Lomnický štít, keďže ako rodená Liptáčka má dôkladne pochodené najmä Nízke Tatry:Hráčkam robila okrem realizačného tímu spoločnosť aj nezvyčajná batožina. Vedeniu Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) sa v pozícii organizátora ME podarilo priniesť trofej, ktorú 8. septembra získa majstrovský tím. Slovenky si ju mohli zblízka pozrieť priamo na vrchole Lomnického štítu.poznamenala Veronika Hrončeková.Pohár pre víťazky ME bol pozlátený v galvanickom kúpeli, jeho hmotnosť je presne 9,6 kg a vysoký je 74 cm. Talianska spoločnosť ho vyrobila za necelé tri mesiace. Slovenské reprezentantky mali pohár vo svojej prítomnosti takmer polhodinu.dodala Španková.Európsky šampionát sa bude konať v štyroch krajinách, okrem Slovenska (Bratislava) aj v Turecku (Ankara), Poľsku (Lodž) a Maďarsku (Budapešť). Rekordný počet účastníkov (24) je rozdelených do štyroch šesťčlenných skupín, z ktorých vzíde 16 postupujúcich do osemfinále. Domáce reprezentantky sa v D-skupine stretnú s Ruskom, Nemeckom, Bieloruskom, Španielskom a Švajčiarskom. Slovenky sa na ME predstavia po desiatich rokoch. Do začiatku ME absolvujú 6,5-týždňovú prípravu, ktorú odštartovali kondičným sústredením v Poprade. Od 22. júla sa presunú do Nitry, kde absolvujú prípravné zápasy proti Chorvátsku a Maďarsku.