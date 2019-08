Volejbalistky SR prehrali na ME v D-skupine s Ruskami

Na snímke zľava Xenia Parubecová (Rusko), Karin Palgutová (Slovensko), Alla Galkinová (Rusko) a Nina Herelová (Slovensko) v stretnutí základnej D-skupiny ME vo volejbale žien Slovensko - Rusko 29. augusta 2019 v Bratislave. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

D-skupina /Bratislava/:



Slovensko - Rusko 0:3 (-14, -9, -12)



66 minút, rozhodovali: Simonovská (ČH), Marques Ferreira (Portug.)



Slovensko: Koseková, Palgutová, Pencová, Herelová, Radosová, Kostelanská, libero Španková (Hudecová, Kijaková, Ovečková). Tréner: M. Fenoglio.



Rusko: Jefimovová, Korolevová, Gončarovová, Starcevová, Voronkovová, Parubecová, libero Galkinová (Kurilová, Romanovová, Lazarevová, Lazarenková). Tréner: V. Pankov.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. augusta (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky prehrali vo štvrtkovom záverečnom vystúpení v D-skupine majstrovstiev Európy s Ruskami 0:3. V tabuľke obsadili tretie miesto a v nedeľňajšom osemfinále sa na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu stretnú s Taliankami alebo Belgičankami. Definitívnu odpoveď dá večerný duel Poľsko - Taliansko (20.30), ktorý určí poradie v B-skupine v Lodži.Favoritky z Ruska začali zostra päťbodovou šnúrou, potom sa síce presadili už aj Slovenky, ale dominanciu súperiek nezastavili. Rozdiel sa neustále zvyšoval a Rusky veľmi rýchlo viedli už 14:3. V ďalšom priebehu sa domáce hráčky zapisovali na ukazovateľ skóre častejšie a znížili na 10:18, no Rusky ich bližšie nepustili a úvodné dejstvo doviedli do hladkého konca 25:14 zo svojho pohľadu.V druhom sete sa obraz hry príliš nezmenil, favorizované družstvo sa opäť rýchlo dostalo do trháku. Slovenky sa nedokázali presadiť cez bloky vysokých súperiek a zaostávali už 7:15. Domácim volejbalistkám chýbala na zdramatizovanie duelu dlhšia bodová séria, nedočkali sa jej však ani v tomto dejstve, ktoré prehrali ešte výraznejšie 9:25.Slovenky nestrácali bojovnosť ani v treťom sete a dokázali zachrániť aj ťažké lopty, ale dlhodobo nemohli odolávať tvrdému tlaku súperiek, ktoré naďalej kráčali za suverénnym víťazstvom. O prevahu neprišli ani s blížiacim sa záverom a tretí set vyhrali pomerom 25:12.