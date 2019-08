Volejbalistky SR v generálke na ME zvíťazili v Bratislave nad Fínskom

Na snímke vpravo Veronika Hrončeková (Slovensko) a vľavo Helena Roosa Laakkonenová (Fínsko) počas prípravného zápasu na blížiace sa ME vo volejbale žien 20. augusta 2019 v Bratislave. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Medzištátny prípravný zápas žien - utorok:



Slovensko - Fínsko 3:1 (-17, 11, 14, 20)



Rozhodovali: Kováč a Moravčík (obaja SR), hralo sa bez divákov



SR: Koseková, Ovečková, Radosová, Hudecová, Kostelanská, Fričová, Pencová, Herelová, Hrončeková, Szabóová, Palgutová, Kijaková, liberá Jančová, Španková



Fínsko: Alanková, Kokkonenová, M. Bjerregaardová-Madsenová, Korhonenová, Karhuová, Laakkonenová, libero Koskelová (Czakanová, Esková, Sievänenová, Pihlajamäkiová, Kylmäahoová, Riikiläová, Kosonenová)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. augusta (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky zvíťazili v utorok v Bratislave v generálke na ME nad Fínskom 3:1. Zverenky trénera Marca Fenoglia odohrali proti severankám celkovo tri duely. V nedeľu im v Nitre podľahli 1:3, o deň neskôr im prehru v nitrianskej športovej hale rovnakým výsledkom vrátili. V príprave odohrali Slovenky celkovo 11 zápasov, v ktorých si pripísali päť triumfov.Do domáceho šampionátu vstúpia slovenské volejbalistky na bratislavskom ZŠ Ondreja Nepelu v piatok 23. augusta o 20.00 h zápasom proti Španielkam. V D-skupine a boji o osemfinále ich neskôr čakajú Švajčiarky, Bielorusky, Nemky a topfavoritky z Ruska.Prvý bod v zápase si na konto pripísali Fínky, ktorým patril aj celý prvý set. Severanky za stavu 2:1 šesťbodovou šnúrou získali rozhodujúci náskok a set postupne doviedli do víťazného konca. Triumfovali v ňom 25:17.V druhom sete sa od začiatku hralo pod taktovkou Sloveniek. Zverenky Marca Fenoglia zlepšili najmä bloky a dostali sa do vedenia 10:4. Náskok si neustále udržiavali, po ďalšom vydarenom útoku viedli už 18:10. Fínky potom získali už len jeden bod, Slovenky v druhom sete triumfovali 25:11.Aj v treťom sete vyšiel Slovenkám úvod, po šnúre štyroch bodov viedli 4:0. Svoj náskok neustále zvyšovali, Fínky reagovali prestriedaním, ale po ďalšom zakončenom útoku Hudecovej bol stav 15:5. Fenogliove zverenky pokračovali v zlepšenej hre a napokon tretí set získali v pomere 25:14.Vo štvrtom sete opäť Slovenky od úvodu režírovali dianie na palubovke, viedli 3:0, no Fínky dokázali vyrovnať. Potom však domáce reprezentantky získali osem lôpt po sebe a dostali sa do vedenia 11:3. Hosťujúce hráčky sa od tohto momentu zlepšili, dotiahli sa na rozdiel dvoch bodov 12:10, ale Slovenky si už piate víťazstvo v príprave pred ME nenechali vziať a vo štvrtom sete zvíťazili 25:20.