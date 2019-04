Volejbalistky VK Slávia sú majsterkami Slovenska

Na snímke volejbalistky VK Slávia EU Bratislava sa tešia po výhre v rozhodujúcom piatom finálovom zápase vo volejbale medzi VK Slávia EU Bratislava - Strabag Volleyball Club Bratislava 24. apríla 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

VK Slávia EU Bratislava - Strabag VC FTVŠ UK Bratislava 3:1 (11, 20, -30, 17)



Bratislava 24. apríla (TASR) - Volejbalistky VK Slávia EU Bratislava sa stali majsterkami Slovenska v sezóne 2018/2019. V stredajšom piatom rozhodujúcom stretnutí finále play off parfems.sk extraligy žien zvíťazili na domácej palubovke nad Strabag VC FTVŠ UK Bratislava 3:1 a v celej sérii triumfovali 3:2 na zápasy.Slávistky získali do klubovej vitríny už 18. titul majsteriek Slovenska, z trónu zosadili práve Strabag. Oba tímy sa stretli aj vo februári vo finále Slovenského pohára, v ňom rovnako triumfovali hráčky Slávie./konečný stav série 3:2/Sarka a Juráček.Fričová, Nelsonová, Šepeľová, Körmendyová, Reháková, O'Neillová, liberá Magdinová a Bojňanská (Slezáková, Marečková, Kvasnovská, Škrlecová, Herdová). Tréner: M. Matušov.Denysovová, Hrončeková, Kmezičová, Hudecová, Stümpelová, Ovečková, libero Španková (Ramajová, Trebichavská, Hronská, Kručovská, Frolová, Jančová). Tréner: T. Varga.Domáce volejbalistky začali rozhodujúci zápas výborne. Počas celého prvého setu dominovali, darilo sa im vo všetkých činnostiach. Získali prvé dve lopty a svoj náskok neustále navyšovali, onedlho viedli už 13:4. Neskôr hráčky Strabagu pridali, odvrátili niekoľko ťažkých lôpt, ale prvý set domáce získali pre seba pomerom 25:11.Druhý set bol vyrovnanejší, Strabag sa v ňom po prvý raz v zápase ujal vedenia a dostal sa aj do mierneho trháku, Slávistky však zapli a v polovici setu bol stav 11:11. Zverenky Michala Matušova potom opäť zvýšili obrátky, zlepšili hru na sieti a napokon v druhom sete triumfovali 25:20.Tretia časť hry bola najdramatickejšia a odštartoval ju lepšie opäť Strabag. Postupne sa ujal vedenia 6:3. Hosťujúce hráčky v tejto fáze hry veľmi málo kazili, náskok si udržiavali až do stavu 12:13. Domáce sa potom opäť zlepšili a nielen vyrovnali, ale neskôr sa dostali do vedenia. Za stavu 16:16 dostala divákov do varu najdlhšia výmena v zápase s presným zakončením Strabagu. Záver bol dramatický, súperky sa naťahovali o každý bod, koncovku lepšie zvládol Strabag a set získal v pomere 32:30.Eufóriu zo záveru tretieho setu využili hráčky Strabagu, získali hneď štyri úvodné body. Slávistky však nerezignovali a postupne vyrovnali hru i stav. V závere mali napokon viac síl mohli sa radovať z majstrovského titulu.