Volejbalové ME v Bratislave predčili očakávania

Na archívnej snímke tréner Slovenska Marco Fenoglio počas zápasu D-skupiny ME vo volejbale žien Slovensk - Nemecko 27. augusta 2019 v Bratislave. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 3. septembra (TASR) - Prezident Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Martin Kraščenič mal pred začiatkom európskeho šampionátu v Bratislave niekoľko želaní. Tým najhlavnejším bola dobrá organizácia podčiarknutá športových úspechom. Keďže slovenské reprezentantky sa na ME po prvý raz dostali do vyraďovacej fázy, toto želanie sa podarilo naplniť. Ešte viac však Kraščeniča teší organizačný úspech a divácka podpora na zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Slovákom po celý čas trvania D-skupiny vyjadrovali uznanie aj predstavitelia Konfederácie európskeho volejbalu (CEV), čo šéfa slovenského volejbalu zaviazalo aj do budúcnosti a dodalo mu chuť zorganizovať ďalšie veľké projekty.Kraščenič mal dobré pocity už od prvého zápasu, v ktorom Slovenky zdolali Španielsko 3:0. Neskôr zdolali rovnakým pomerom aj Švajčiarsko, s Bieloruskom otočili nepriaznivý stav z 0:2 na 3:2. V ďalších zápasoch však už boli lepšie ich súperky. S Nemeckom prehrali 1:3, s Ruskami 0:3 a rovnako 0:3 nestačili v osemfinále na Talianky. Napokon z toho bude celkové 12. miesto.uviedol Kraščenič pre TASR.O podpore divákov sa hovorilo takmer po každom zápase, najmä slovenské reprezentantky si ich podporu veľmi užívali. Jedným z cieľov SVF však bolo dostať im volejbal". Podľa Kraščeniča sa to podarilo:Organizačný výbor teraz čaká celkové vyhodnocovanie šampionátu, bude počítať zisky, straty a ďalšie iné náležitosti, no prvé pocity prezident SVF i organizačného výboru prezradil:Slovenský volejbal vďaka domácemu šampionátu nazbieral skúsenosti a v budúcnosti sa pokúsi o ďalšie väčšie projekty." doplnil Kraščenič.Po skončení ME však musia na zväze riešiť aj závažné otázky. Jednou z nich je Marco Fenoglio. Tréner slovenského národného tímu žien totiž po skončení šampionátu odletel domov a jeho budúcnosť je zatiaľ nejasná.odpovedal Kraščenič na otázku o budúcnosti charizmatického Taliana na slovenskej lavičke.Na šampionát v Bratislave dohliadalo niekoľko členov CEV, v Bratislave boli jeho čelní predstavitelia Eric Adler a Willy Bruninx. "dodal Kraščenič.Najvýznamnejšia návšteva prišla do slovenskej metropoly na záver turnaja. Prezident CEV Alexandar Boričič taktiež vyjadril Slovákom uznanie. "Čerešničkou na torte bol záverečný deň šampionátu. Zápas s Taliankami sledovalo v hale 6430 ľudí, čo je slovenský volejbalový rekord. Najviac divákov sa predtým zúčastnilo na prípravnom zápase mužov Slovensko - Poľsko v októbri 2015 v Bratislave, ktorý videlo 6000 fanúšikov.dodal na záver pre TASR Kraščenič.