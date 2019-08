Volejbalový prezident Kraščenič má pred začiatkom ME niekoľko želaní

Martina Kraščenič, archívna snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 15. augusta (TASR) - Zorganizovať šampionát bez ťažkostí a okoreniť ho športovým úspechom. To je želanie prezidenta Slovenskej volejbalovej federácie Martina Kraščeniča pred blížiacimi sa ME žien na Slovensku (23. augusta - 1. septembra). Okrem toho si prvý muž slovenského volejbalu želá, aby sa tento šport dostal pod kožu čo najväčšiemu počtu fanúšikov.Do otvorenia šampionátu, ktorý Slováci organizujú spolu s Tureckom, Maďarskom a Poľskom, zostáva 8 dní. Európska volejbalová konfederácia (CEV) rozhodla o dejiskách vo februári 2018. Jedným z organizátorov prestížneho podujatia bola pôvodne Česká republika, ale jej miesto napokon zaujalo Slovensko.povedal pre TASR Kraščenič.SVF operovala v príprave na ME s rozpočtom od 500.000 eur do jedného milióna, konečný sumár bude známy neskôr.dodal Kraščenič.Na priebeh šampionátu sa príde do slovenskej metropoly pozrieť aj prezident CEV Aleksandar Boričič. Aj on má pomôcť k propagácii slovenského volejbalu.prezradil prezident SVF.Organizátori pred začiatkom ME evidujú aj zvyšujúci sa záujem fanúšikov o zápasy, ozvali sa aj zo zahraničia. V Bratislave sa okrem Slovenska predstavia reprezentácie Ruska, Nemecka, Bieloruska, Španielska a Švajčiarska.Kraščenič prevzal žezlo prezidenta SVF v decembri 2017, na tomto poste vymenil Ľubora Halandu. Šéf zväzu chce, aby šampionát prebehol bez problémov.uzavrel v rozhovore pre TASR.