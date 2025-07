Voliči koalície považujú Úniu za väčšiu hrozbu než vojnu na Ukrajine, mnohých Slovákov stresuje aj domáca situácia

Stupňovanie napätia medzi NATO a Ruskom

Rozdiely vo vnímaní hrozieb

Priepastný rozdiel

Tri základné dimenzie postojov

Geopolitické obavy a netolerancia

Vnútorná bezpečnosť a obavy z krokov súčasnej vlády

28.7.2025 (SITA.sk) - Voliči vládnej koalície vnímajú Európsku úniu ako väčšiu hrozbu než vojnu na Ukrajine . Vyplynulo to z prieskumu agentúry NMS . Ako agentúra podotkla, bezpečnosť patrí v súčasnosti k najviac citlivým témam. Niektorí ľudia sa obávajú migrácie či vplyvu Západu, iní zase vnímajú ako hrozbu najmä domácu politiku a ruskú agresiu."Prieskum zároveň ukazuje, že aj domáce faktory ako kriminalita , stav infraštruktúry či netolerancia majú výrazný vplyv na pocit bezpečia. Viac ako 40 percent populácie nepovažuje Slovensko za krajinu, v ktorej sa môže cítiť bezpečne," informovala agentúra NMS.Na Slovensku sa ukazuje, že vnímanie bezpečnosti nie je len o hrozbách, ale aj o dôvere v inštitúcie, politikov a svet vôkol. Výrazné rozdiely vo vnímaní ohrozenia pritom prieskum ukázal medzi voličmi koalície a opozície. Poukazuje to na silné hodnotové rozdelenie spoločnosti. Agentúra vykonávala prieskum od 4. do 8. júna na vzorke 1 003 respondentov.Výsledky prieskumu hovoria o tom, že tri štvrtiny (74 %) obyvateľov sa zhodujú v tom, že pocit bezpečia na Slovensku môže u obyvateľov a ich blízkych ohroziť stupňovanie napätia medzi NATO a Ruskom. Podobne intenzívne je vnímané ohrozenie úrovňou kriminality (72 %)."Nadpriemerne často vnímajú opýtaní ako ohrozenie pocitu bezpečia na Slovensku aj netoleranciu voči iným politickým názorom (68 %), stav kritickej infraštruktúry (68 %) a migráciu z iných ako slovanských krajín (68 %)," spresnila agentúra a doplnila, že na opačnej strane rebríčka sa umiestnili kroky parlamentnej opozície (52 %) a migrácia zo slovanských krajín (51 %).Analytik prieskumnej agentúry NMS Mikuláš Hanes na základe výsledkov prieskumu podotkol, že bezpečie a vnímané ohrozenie je téma, ktorá v spoločnosti aktuálne rezonuje. "Dáta ukazujú, že okrem nestabilnej zahraničnej situácie stresuje mnohých Slovákov aj domáca situácia," dodal Hanes.Veľké rozdiely prieskum ukázal vo vnímaní hrozieb u voličov koalície a opozície. Voliči koalície vnímajú v najväčšej miere ako ohrozenie migráciu z iných ako slovanských krajín. Tesne za migráciou sa umiestnil strach z politiky orgánov EÚ a stupňovanie napätia medzi Severoatlantickou alianciou a Ruskom."Práve posledný spomínaný faktor najviac spája voličov z oboch názorových táborov. Za faktor ohrozujúci pocit bezpečia na Slovensku ho vníma 76 percent podporovateľov koalície a 80 percent voličov opozičných strán," spresnila agentúra.Voliči opozície však oveľa väčšiu mieru ohrozenia pociťujú na základe iných faktorov. Je to najmä ruská agresia na Ukrajine a kroky súčasnej vládnej koalície na čele s predsedom vlády Robertom Ficom Smer-SD ). Ako ohrozujúce to označilo 86 percent voličov parlamentnej opozície. Tí majú súčasne strach z netolerancie voči iným politickým názorom."Môžeme pozorovať, že kým stupňovania napätia medzi NATO a Ruskom sa obáva zhodne väčšina voličov koalície aj opozície, pri vojne na Ukrajine vidíme priepastný rozdiel. Ako faktor, ktorý môže ohroziť pocit bezpečia na Slovensku, ho vníma až 86 percent voličov parlamentnej opozície, ale len 40 percent voličov strán vládnej koalície," doplnil Hanes.Agentúra NMS upozornila, že za jednotlivými strachmi sa skrývajú hlbšie myšlienkové vzorce. "Vzhľadom na to, že medzi sledovanými faktormi boli namerané korelácie, pre detailnejšie porozumenie dátam sme využili analýzu hlavných komponentov. Vďaka nej sme určili, ktoré faktory ohrozenia sú vzájomné späté a možno ich vnímať ako myšlienkové vzorce a postoje ovplyvňujúce uvažovanie a rozhodovanie ľudí," uviedla agentúra.Vďaka analýze tak zistila, že ľudia, ktorí sa obávajú jednej veci, majú tendenciu obávať sa aj ďalších podobných vecí. Inými slovami, vďaka analýze sme zistili, že ľudia, ktorí sa obávajú jednej veci, majú tendenciu báť sa aj určitých ďalších podobných vecí. Analýza tak odhalila tri základné dimenzie postojov, ktoré reprezentujú hlavné oblasti obáv ľudí o ich bezpečnosť.Tou prvou sú geopolitické a inštitucionálne obavy. V tomto prípade sa ľudia najviac obávajú vonkajších vplyvov na Slovensko a vnímajú preto kriticky politiku EÚ, USA, nedôverujú opozícii a majú obavy z migrácie, najmä z krajín mimo slovanského okruhu.Druhou dimenziou je netolerancia a obavy z vonkajších hrozieb. "Tieto osoby vnímajú spoločnosť ako rozdelenú a ohrozenú. Ohrozenie vnímajú v prejavoch netolerancie, a to netolerancie voči iným politickým názorom, ale aj voči inej rase, vierovyznaniu či orientácii. Zároveň sa obávajú geopolitického napätia medzi veľmocami," spresnila agentúra s tým, že za nebezpečné títo ľudia považujú stupňovanie napätia medzi NATO a Ruskom, a ruskú vojenskú agresiu na Ukrajine. Vyvoláva v nim obavy aj migrácia a svet vnímajú ako nebezpečné miesto plné konfliktov.Treťou dimenziou je podľa analýzy agentúry NMS vnútorná bezpečnosť a obavy z krokov súčasnej vlády. Ľudí z tejto skupiny znepokojuje najmä to, čo sa deje vo vnútri krajiny. Obavy majú najmä zo stavu kritickej infraštruktúry a znepokojení sú z toho, ako vláda rieši otázky, ktoré ovplyvňujú ich život. Obavy majú aj z úrovne kriminality."Do určitej miery v nich obavy vyvoláva aj politika v USA. Výsledky ukazujú, že bezpečnostné vnímanie je na Slovensku silne prepojené s politickými postojmi. Analýza potvrdzuje, že bezpečnostné vnímanie nie je len o konkrétnych hrozbách, ale aj o hodnotových rámcoch," uzavrela agentúra.