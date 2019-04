Voliči môžu na kandidačnej listine krúžkovať najviac dvoch kandidátov

ilustračná fotografia Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. apríla (TASR) - Voliči môžu pri eurovoľbách zakrúžkovať na kandidačnej listine najviac dvoch kandidátov. Môžu odovzdať aj hlasovací lístok bez zakrúžkovania kandidátov. Hlasovať môžu občania SR s trvalým pobytom na Slovensku aj voliči bez trvalého pobytu. Informuje o tom ministerstvo vnútra na webe.Vo volebnej miestnosti sa občan s trvalým pobytom na Slovensku preukazuje občianskym preukazom. Volič bez trvalého pobytu na Slovensku či na území iného členského štátu Únie musí po príchode do volebnej miestnosti predložiť komisii slovenský cestovný doklad a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine. Vzor vyhlásenia má byť na webe ministerstva vnútra.Volič, ktorému zdravie bráni prísť do volebnej miestnosti, môže požiadať o prenosnú hlasovaciu schránku. Za voliča, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, môže hlasovací lístok vyplniť iná osoba, ktorá musí postupovať podľa pokynov voliča. Nesmie to byť však člen okrskovej volebnej komisie.Hlasovať sa dá na Slovensku aj mimo miesta trvalého bydliska. Potrebný je na to hlasovací preukaz, ktorý si treba vybaviť na obecnom úrade v mieste trvalého bydliska. Žiadať oň možno písomne, elektronicky aj osobne. Treba si dať pozor na termíny. Pokiaľ chce volič žiadať písomne či elektronicky, má na to už len pár dní.Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Výsledky hlasovania budú známe po uzavretí volebných miestností v poslednom štáte, a to v Taliansku v nedeľu o 23.00 h. Eurovoľby sa na Slovensku konajú štvrtýkrát. Účasť na posledných bola len 13,05 percenta oprávnených voličov, teda najmenšia zo všetkých krajín EU.