Voliči môžu požiadať aj o prenosnú hlasovaciu schránku

Bratislava 31. októbra (TASR) – Voliči, ktorým zdravie bráni ísť voliť, môžu požiadať obec počas volebného dňa o prenosnú volebnú schránku. Tá však za nimi nemôže prísť do iného okrsku. Podľa volebného zákona sa dá takto hlasovať iba v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.Zákon myslí aj na voličov, ktorí nemôžu sami upraviť hlasovací lístok, či už pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nevedia čítať alebo písať. V takomto prípade, keď volič oznámi túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, ktorá podľa jeho pokynov upraví hlasovací lístok. Za voliča to však nesmie robiť člen okrskovej volebnej komisie.Komunálne voľby sa na Slovensku uskutočnia 10. novembra. Voliť sa bude v 6021 volebných okrskoch. Starostov, primátorov a poslancov si má voliť 2926 obcí vrátane mestských častí Bratislavy a Košíc. Právo voliť majú vyše štyri milióny voličov. Hlasovať môžu nielen občania SR, ale aj cudzinci. Preferovaných kandidátov označujú voliči krúžkami.