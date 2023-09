Voliči sa boja výsledkov parlamentných volieb, najviac ich desí predstava Matovičovho úspechu

Vydesení občania

Vysoká miera polarizácie

13.9.2023 (SITA.sk) - Väčšinu respondentov, až, desí predstava, že by niektorá z politických strán zožala úspech v septembrových parlamentných voľbách.Vyplýva to z ankety denníka Plus Jeden Deň, do ktorej sa zapojilo, avšak lenz nich uviedlo, o ktorý politický subjekt ide. Podľa výsledkom ankety by väčšinu zúčastnených vydesilo, keby sa do parlamentu dostala koalícia OĽaNO a priatelia , nasleduje hnutie Progresívne Slovensko a strana Smer - sociálna demokracia Respondenti sa taktiež obávajú aj hnutia Republika či Demokratov . Politológ Miroslav Řádek je toho názoru, že odpovede svedčia o veľkej politickej polarizácii spoločnosti.„Je to dôsledok totálne zlej práce politických strán, tak vo svojom vnútri, ako aj medzi sebou," tvrdí. O vysokej miere polarizácie spoločnosti hovorí aj politológ Jozef Lenč „Ak sa viac ako 80 percent respondentov vyjadrí, že je v našom straníckom systéme politický subjekt, ktorého potenciál vyhrať voľby ich desí, svedčí to o vysokej miere polarizácie spoločnosti a straníckeho systému, o vysokej miere strachu, ktorý sa dá rôznymi spôsobmi zneužiť," uviedol. Zároveň to podľa neho čiastočne svedčí aj o tom, že v systéme panuje nízka miera dôvery medzi voličmi a politickými stranami.