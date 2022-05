Voliči v izolácii s koronavírusom môžu voliť z domu, zriadená bude špeciálna volebná komisia

Vyplýva to zo zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia v roku 2022 v jeseni v rovnaký deň. Za prijatie zákona hlasovalo 85 poslancov zo 132 prítomných.

Spôsob hlasovania

Špeciálna volebná komisia

10.5.2022 (Webnoviny.sk) -Oprávnený volič, ktorý požiada o špeciálny spôsob hlasovania, bude môcť hlasovať podľa tohto zákona do špeciálnej schránky v deň konania spojených volieb v mieste svojho pobytu.Hlasovanie špeciálnym spôsobom sa nemá vykonávať v zdravotníckych zariadeniach, v ktorých sa poskytuje ústavná starostlivosť na lôžku.Voliča majú v izolácii navštíviť dvaja členovia špeciálnej volenej komisie so schránkou a volebnými lístkami. Po príchode na miesto špeciálneho spôsobu hlasovania vyslaní členovia špeciálnej komisie vyzvú voliča na hlasovanie a na mieste zotrvajú desať minút.Ak sa volič v tejto lehote napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí, že volič hlasovanie odmietol.Zákon rieši odmeňovanie členov špeciálnej komisie. Vzhľadom na náročnosť práce a určité riziko z dôvodu priameho kontaktu s osobami v izolácii alebo v karanténe sa pre nich ráta s odmenou vo výške 200 eur. Vodič vozidla, ktorý bude prepravovať členov špeciálnej komisie na území špeciálneho volebného obvodu, dostane odmenu 170 eur.