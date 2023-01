Voličovi dnes podľa Naďa chýba alternatíva, s Hegerom preto hľadajú riešenie

Voličovi chýba alternatíva

Novú 76-ku by mohla podporiť aj Sme rodina

Nebude nové programové vyhlásenie vlády

11.1.2023 (Webnoviny.sk) - Dočasne poverený minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) hľadá s dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom OĽaNO ) riešenie, ktoré bude smerovať k tomu, aby si volič mal z čoho vyberať v nasledujúcich voľbách do Národnej rady SR. Ako v stredu uviedol pre médiá, zatiaľ sú v štádiu rokovania.„Veľa sa rozprávame, nielen s premiérom, ale aj s inými ľuďmi," dodal. Naď si myslí, že voličovi dnes chýba alternatíva, ktorá má jasne nastavené zahraničné smerovanie a taktiež je proreformná.„Podľa mňa tak, ako je hnutie Progresívne Slovensko príliš liberálne a ľavicové vo svojich stanoviskách, tak na druhej strane sú stanoviská, ktoré líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igor Matovič deklaruje príliš konzervatívne a mám s nimi problém. Osobný konflikt však s Matovičom nemám," tvrdí šéf obrany.Jaroslav Naď zároveň uviedol, že s Hegerom sa stotožňuje vo svetonázore a politickom cieli. „Či to bude debata v rámci hnutia OĽaNO alebo debata o odchode z hnutia je ešte otázne," povedal. Taktiež uviedol, že návrh na zostavenie novej 76-tky poslancov podpíšu všetci poslanci OĽaNO, zároveň predpokladá, že návrh podporia i v hnutí Sme rodina. „Podľa mojich informácií má strana Sloboda a Solidarita v predvolebných prieskumoch pod päť percent. Ich cieľom asi je, aby predčasné parlamentné voľby neboli čím skôr," myslí si šéf rezortu obrany. Naď taktiež tvrdí, že spájanie demokratických síl má logiku a podľa jeho názoru je dôležité rokovať s každým.Dočasne poverený minister obrany pre médiá ďalej uviedol, že ak prejde návrh na zostavenie nových 76 poslancov, nebudú prijímať nové programové vyhlásenie vlády.„V konečnom dôsledku tam bude figurovať len to, čo sa nestihlo spraviť z programového vyhlásenia, ktoré je aktuálne platné," uviedol Naď. Taktiež nepredpokladá, že v Národnej rade SR neprejde novela ústavného zákona na skrátenie volebného obdobia.Naď taktiež uviedol, že hnutie OĽaNO malo snem online formou. „Pôvodne sme mali plánovaný fyzický snem, ale sme ho nezrealizovali, lebo padla vláda a nikto z nás nemal chuť realizovať snem. Keď sa rozhodneme, že budeme snem realizovať fyzicky, tak to urobíme," povedal.