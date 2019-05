Voliť treba, veď si volíme svojich zástupcov, odkazujú Ružinovčania

Ilustračné foto. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Bratislava 25. mája (TASR) – Voliť treba, veď si volíme svojich zástupcov v Európskom parlamente (EP). Takto vyzýva 63-ročná Ružinovčanka Gabriela na to, aby ľudia v sobotných eurovoľbách išli odovzdať svoj hlas.uviedla pre TASR Gabriela. Podotýka, že každý hlas sa počíta.myslí si.Presvedčený o tom je aj 26-ročný Ružinovčan Jozef.hovorí Jozef na margo počtu slovenských europoslancov.Obaja pozitívne vnímajú aj možnosť finančnej pomoci v podobe eurofondov, avšak je podľa nich škoda, že ich Slovensko nevie lepšie využiť.zdôraznil Jozef.Teší ich aj fakt, že žiadať o dotácie z eurofondov bude môcť opäť aj Ružinov. Za bývalého vedenia samosprávy prišla totiž pre isté pochybenia mestská časť o možnosť čerpať ich počas piatich rokov.poznamenala Gabriela.Ružinovská samospráva plánuje eurofondy využívať pri viacerých plánovaných projektoch.priblížila Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu. Slúžiť by tiež mohli na spolufinancovanie opatrovateliek, ako aj pedagogických pracovníkov.Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h. Zo Slovenska bude zvolených 14 europoslancov na päťročné funkčné obdobie. Voliči si vyberajú z 31 politických subjektov.