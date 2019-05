Volko po návrate z Portugalska: Odtrénoval som všetko podľa plánu

Na snímke slovenský reprezentant Ján Volko. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 21. mája (TASR) - Halový majster Európy v šprinte na 60 m z Glasgowa 2019 Ján Volko sa minulý štvrtok vrátil z mesiac trvajúceho sústredenia v Portugalsku. Prvé dva týždne zarezával v osvedčenom olympijskom tréningovom centre vo Vila Real de Santo António, ďalšie dva na novom mieste v Albufeire vo Victoria Sport and Beach Resort.uviedol Ján Volko na utorkovom mediálnom stretnutí počas bratislavského kola populárnej súťaže pre najmenších adeptov atletiky Čokoládová tretra na štadióne Mladá garda.Dvadaťdvaročný Volko trénuje v Portugalsku už pravidelne, no posledný pobyt považuje za jeden z najnáročnejších.priznal Volko.Tréningový kemp Team-u Volko v Portugalsku sa vydaril, tréneri Naďa Bendová a Róbert Kresťanko si prípravu svojho slávneho zverenca pochvaľovali.podotkol Volko.Prvý ostrý štart plánoval Volko 15. júna na medzinárodnom mítingu so štatútom EA Classic P-T-S v Šamoríne. Po návrate z Portugalska však svoj súťažný kalendár mierne skorigoval.informoval historicky prvý slovenský šprintérsky majster Európy.