Volko skončil na 200 m na Zlatej tretre siedmy

Na snímke vpravo slovenský reprezentánt Ján Volko. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zlatá tretra 2019:

muži



100 m - A-beh: 1. Mike Rodgers (USA) 10,04 s, 2. Andre De Grasse (Kan.) 10,05, 3. Sie Čen-jie (Čína) 10,06



200 m: 1. Andre De Grasse (Kan.) 19,91 s, 2. Christian Coleman (USA) 19,97 3. Clarence Munyai (JAR) 20,31, ... 7. Ján VOLKO (SR) 20,88



400 m: 1. Steven Gardiner (Baham.) 44,95 s, 2. Abbas Abubaker (Bahr.) 45,86, 3. Luka Janežič (Slov.) 45,97



800 m: 1. Amel Tuka (BaH) 1:44,95 min, 2. Adam Kszczot (Poľ.) 1:45,63, 3. Alfred Kipketer (Keňa) 1:45,90



míľa: 1. Charlie Grice (V. Brit.) 3:56,95 min, 2. Michael Kibet (Keňa) 3:57,01, 3. Ben Blankenship (USA) 3:57,27



diaľka: 1. Juan Miguel Echevarria (Kuba) 8,32 m, 2. Miltiádis Tentóglou (Gréc.) 7,95, 3. Filippo Randazzo (Tal.) 7,83



žrď: 1. Sam Kendricks (USA) 5,93 m - rekord mítingu, 2. Piotr Lisek (Poľ.) 5,71, 3. Augusto Dutra (Braz.) 5,71



guľa: 1. Tom Walsh (N. Zél.) 22,27 m - rekord mítingu, 2. Michal Haratyk (Poľ.) 21,77, 3. Tomáš Staněk (ČR) 21,04



oštep: 1. Magnus Kirt (Est.) 90,34 - svetový výkon roka, 2. Cyprian Mrzyglód (Poľ.) 83,88, 3. Jakub Vadlejch (ČR) 82,97

ženy



300 m - A-beh: 1. Shaunae Millerová-Uibová (Baham.) 34,41 s - historické maximum, 2. Britanny Brownová 35,91, 3. Jaide Stepterová (obe USA) 36,12



1500 m: 1. Gudaf Tsegayová (Et.) 4:02,95 min, 2. Sarah McDonaldová (V. Brit.) 4:03,79, 3. Hawi Feysaová (Et.) 4:04,13



výška: 1. Maria Lasickiené (neutr.) 2,06 m - rekord mítingu, svetový výkon roka, 2. Karina Tarandová (Biel.) 1,98, 3. Nicola McDermottová (Aus.) 1,96



oštep: 1. Sara Kolaková (Chor.) 64,65 m, 2. Martina Ratejová (Slov.) 61,01, 3. Anu Raniová (India) 60,20



kladivo: 1. Wang Čeng (Čína) 75,80 m, 2. Gwen Berryová (USA) 74,38, 3. Alexandra Tavernierová (Fr.) 73,36, ... 7. Martina HRAŠNOVÁ (SR) 70,41

Ostrava 20. júna (TASR) - Slovenský šprintér Ján Volko obsadil v behu na 200 metrov na štvrtkovom 58. ročníku atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave siedmu pozíciu. V tohtosezónnej premiére na tejto trati si pripísal čas 20,88 sekundy. Jeho osobný rekord má hodnotu 20,24, limit na jesenný svetový šampionát v katarskej Dauhe je 20,40 s.Dvojstovka mužov sa uskutočnila na záver hlavného programu a organizátori ju odložili o niekoľko minút neskôr, kým ustal dážď. Zvíťazil Kanaďan Andre De Grasse (19,91), ktorý sa predtým umiestnil na polovičnej trati na druhej priečke, druhý bol líder svetových tabuliek roka na stovke Christian Coleman z USA (19,97) a tretí dobehol Clarence Munyai z JAR (20,31). Volko vo štvrtej dráhe súperil so štyrmi šprintérmi spod dvadsať sekúnd a nastúpil z tvrdej tréningovej záťaže, keďže jeho príprava je posunutá po zdravotných problémoch. Absolvoval štvrtý štart na podujatí, z toho tretí na 200 m. Na konte má 20,70 z roku 2016, vlani finišoval piaty v čase 20,36 s. V roku 2017 skončil štvrtý na 100 m (10,26).Slovenská kladivárka Martina Hrašnová skončila na siedmej priečke. Svoj najlepší výkon 70,41 metra hodila na hlavnej ploche Mestského štadióna vo Vítkoviciach v druhej sérii. Zvíťazila Číňanka Wang Čeng za 75,80 m, dvojnásobná olympijská víťazka a svetová rekordérka Anita Wlodarczyková z Poľska sa napokon odhlásila zo súťaže.Tridsaťšesťročná Hrašnová z banskobystrickej Dukly štartovala na Zlatej tretre jedenástykrát. Najlepšie výsledky dosiahla v rokoch 2008 a 2009, keď obsadila druhé miesto. V roku 2015 bola tretia, pripísala si aj štvrté (2014), tri šieste (2006, 2011, 2013), siedme (2018), ôsme (2012) a deviate miesto (2016). Bronzová medailistka z MS 2009 a dvojnásobná vicemajsterka Európy (2012, 2014) nezlepšila svoj tohtosezónny výkon 72,04 m, ktorým koncom mája vo fínskom Tampere splnila limit na MS v Dauhe. Limit na olympijské hry v Tokiu 2020 je 72,50 m.povedala Hrašnová pre oficiálnu stránku Slovenského atletického zväzu (SAZ).Ruská výškarka Maria Lasickiené, ktorá súťaží pod neutrálnou vlajkou, ozdobila ostravský večer rekordom mítingu a svetovým výkonom roka 2,06 m. Po vyrovnaní osobného maxima sa pokúšala tiež o prekonanie svetového rekordu Bulharky Stefky Kostadinovej ešte z roku 1987, no nezdolala 2,10 m. Rekord mítingu si pripísali aj Američan Sam Kendricks, keď v žrdi skočil 5,93 m, a Tom Walsh z Nového Zélandu za 22,27 m vo vrhu guľou. Estónec Magnus Kirt sa dostal do elitnej skupiny oštepárov, ktorí v kariére dosiahli 90-metrovú hranicu. Zvíťazil za 90,34 m, pred zrakom oštepárskeho velikána a súčasného riaditeľa podujatia Jana Železného sa stal lídrom tohtoročných svetových tabuliek. "Naozaj ma to prekvapilo. Pred týmto hodom bola dlhšia pauza, možno mi to dodalo extra energiu," povedal Kirt vo vysielaní ČT sport.Olympijská víťazka na štvorstovke v Riu de Janeiro 2016 Shaunae Millerová-Uibová z Bahám sa postarala o historické maximum na netradičnej trati 300 m časom 34,41 s. V tejto disciplíne sa nevedú oficiálne svetové rekordy.