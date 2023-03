Volko vo finále šesťdesiatky finišoval na 5. mieste, výsledok z halových ME si napriek tomu cení (foto)

Druhý najlepší výkon v kariére

Gajanovej ušlo finále

5.3.2023 (SITA.sk) - Slovenský šprintérky rekordér Ján Volko skončil v sobotňajšom finále behu na 60 metrov na atletických halových majstrovstvách Európy v tureckom Istanbule na 5. priečke. Vo svojom štvrtom finále na halovom európskom šampionáte síce nepridal štvrtú medailu za sebou, no s pôsobením pri Bospore bol spokojný.„Piate miesto si veľmi cením, v takejto konkurencii je to úžasné. Trikrát som si dnes zlepšil sezónne maximum, čo je super, aj keď som trochu sklamaný, že som vo finále nepredviedol ideálny beh, ale som rád aj za tento výkon a teším sa z neho. Mám radosť aj z toho, že som sa do bojov o medaily vôbec dostal. Je to neuveriteľné, že sa mi to podarilo na štyroch šampionátoch za sebou. Konkurencia, aká sa zišla v istanbulskom finále, sa nedá porovnať so žiadnou z predošlých mojich finále na halových ME,“ vyhlásil podľa webu atletika.sk 26-ročný Bratislavčan.Volko už v rozbehu skresal zo svojho tohtosezónneho maxima 6,66 štyri stotinky (6,62), v semifinále sa zlepšil na 6,58 a vo finále dokonca na 6,57, čo je jeho druhý najlepší výkon v kariére. Za vlastným slovenským rekordom 6,55 s Madridu 2020 zaostal iba o dve stotiny sekundy.“Janko predviedol na šampionáte parádne vystúpenie, inak sa to nedá ani nazvať,” komentoval šéftréner Slovenského atletického zväzu (SAZ) Radoslav Dubovský Volkovo účinkovanie na halových majstrovstvách Európy v Istanbule.„Na vrchol roka išiel s 30. najlepším výkonom z kvalifikovaných, ale vedeli sme, že rozdiely medzi šprintérmi sú malé, a že aj on môže pokojne pomýšľať na finále. Tréneri Naďka Bendová a Robo Kresťanko vedia svojho zverenca vždy perfektne pripraviť na vrchol sezóny. Dokážu vyladiť formu v správny moment. Hoci nesiahol tentoraz na medailu, ktorá visela vysoko a musel by o dve stotinky zlepšiť slovenský rekord, dosiahol vynikajúci výsledok,“ dodal Dubovský. Gabriela Gajanová zlepšila v prvom semifinále behu na 800 metrov v Istanbule slovenský rekord, ale na postup do osemčlenného finále to nestačilo. Dvadsaťtriročná atlétka finišovala šiesta za 2:01,70 min a o 15 stotín zlepšila historické maximum Gabriely Sedlákovej zo 7. marca 1987 z halových MS v americkom Indianapolise, kde si vtedy vybojovala striebornú medailu. Gajanovú klasifikovali celkovo na deviatej priečke, ako prvú nepostupujúcu. Chýbalo jej napokon len 21 stotín sekundy.“Z rekordu mám radosť, ale mohlo to dopadnúť lepšie. Som sklamaná, tento pocit vo mne trochu viac prevláda, lebo som sa chcela kvalifikovať do finále,” poznamenala Gajanová.