Volko vyhral tretí rozbeh na dvestovke a ide ďalej, Baluch a Ledecká však v semifinále skončili (video)

18.8.2022 (Webnoviny.sk) - Elitný slovenský šprintér Ján Volko po vynikajúcom štvrtom mieste vo finále stovky pokračuje na majstrovstvách Európy v atletike v nemeckom Mníchove v skvelých výkonoch. Vo štvrtok sa na 200 m stal víťazom tretieho rozbehu v tohtosezónnom maxime 20,48 s a po 20.00 h bude súčasťou semifinále.Z troch rozbehov postupovali priamo prví traja bežci z každého z nich plus ďalších traja na základe dosiahnutých časov. Výkon 25-ročného Bratislavčana Volka bol v rozbehoch druhý najhodnotnejší, o dve stotiny sekundy lepší čas dosiahol v druhom rozbehu Talian Eseosa Fostine Desalu.Zaujímavosťou je, že prvý rozbeh ovládol holandský reprezentant Taymir Burnet v totožnom čase ako slovenský "rýchlik"."Musím priznať, že som sa trochu bál tohto štartu, pretože po stovke som nemal príliš veľa energie. Evidentne som to však zvládol a previedol dobrý výkon. Myslím si, že tam zostalo aj trochu priestoru na zlepšenie. Teraz si musím oddýchnuť pred večerným semifinále, možno si aj trochu pospím," povedal Volko podľa informačného systému organizátorov.Vo štvrtok sa nedarilo dvojici Slovákov v semifinále behov na 400 m prek. Matej Baluch výkonom 50,93 s finišoval v prvom semifinále siedmy, Daniela Ledecká bola časom 57,08 s ôsma v druhom semifinále. Medzi mužmi aj ženami sa uskutočnili tri semifinálové behy a slovenskí atléti za postupom zaostali pomerne výrazne. Už semifinálová účasť však pre oboch bola úspechom."Každý čakal lepší čas, ale cítil som štvrťku z rozbehu, aj keď som sa snažil pripraviť čo najlepšie. Predstaviť sa v semifinále ME bol neskutočný zážitok," prezradil Baluch vo videu na fejsbúku Slovenského atletického zväzu (SAZ) Ledecká o svojom semifinále povedala: "Bežalo sa mi dobre, cítila som dobre aj počas rozcvičky. Pri príchode na štadión som si užívala atmosféru a užívala si ju, aj som mala trochu zimomriavky. Som rada, že som mohla opäť bežať. V závere som videla, že súperky sú viac vpredu. Nevadí, aj tak je to super."Baluch v celkovom hodnotení disciplíny obsadil 23. priečku, Ledeckú klasifikovali na devätnástej pozícii.