Volkov najbližší cieľ je univerziáda, pripavovať sa bude v Portugalsku

Na archívnej snímke slovenský šprintér Ján Volko. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. apríla (TASR) - Slovenský šprintér Ján Volko má za sebou úspešnú halovú časť sezóny. Na ME v Glasgowe získal napriek zdravotným problémom zlatú medailu na 60 m. Jeho ďalším cieľom v letnej časti ročníka je kvalifikácia na univerziádu v Neapole, ktorá sa začne 3. júla. Pripravovať sa bude v Monte Gordo v Portugalsku, kde strávi takmer mesiac.Vyrovnať sa musí s komplikáciami spojenými so svalovým zranením, ktoré ho sprevádzalo celú zimu. Podľa lekárov je už síce zdravý, ale nabral časový sklz v príprave.povedala na utorkovom mediálnom stretnutí Volkova trénerka Naďa Bendová.Ešte pred odchodom do Portugalska si Volko vyskúšal aj vytrvalostné disciplíny. Pred dvoma týždňami absolvoval štafetu na ČSOB maratóne a minulý víkend sa predstavil na Národnom behu Devín - Bratislava.uviedol Volko. Pozitívom preňho je, že náročné podujatia sa nepodpísali na jeho zdraví, a zdá sa, že zložité obdobie lemované zdravotnými ťažkosťami má za sebou:Na juhu Európy pobudne s tímom do 16. mája a o mesiac ho čakajú prvé súťažné vystúpenia.dodala Bendová.