Volkswagen chce v troch nemeckých závodoch vyrábať elektromobily

Elektromobil VW e-up! Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wolfsburg 14. novembra (TASR) - Volkswagen (VW) zmení tri nemecké závody a bude v nich vyrábať elektrické autá. Najväčšia európska automobilka totiž v rámci radikálnej zmeny stratégie v dôsledku emisného škandálu spúšťa masovú výrobu vozidiel s nulovými emisiami.Nemecký koncern v stredu uviedol, že jeho závod v Emdene, kde sa v súčasnosti vyrába VW Passat, bude od roku 2022 produkovať elektromobily. V tom istom roku začne elektrické autá vyrábať aj závod v Hannoveri, kde sa však tiež zachová časť produkcie vozidiel so spaľovacími motormi. Doteraz sa ako o jedinom závode na výrobu elektrických áut hovorilo len o závode v Zwickau.uviedol v stredu šéf koncernu Herbert Diess.povedal personálny riaditeľ automobilky Gunnar Kilian. Dodal, že závod v Zwickau spoločne so závodmi v Emdene a Hannoveri "vytvoria najväčšiu sieť na produkciu elektrických vozidiel v Európe".VW poskytol záruky na pracovné miesta zamestnancom v Emdene a Hannoveri. Na zaškolenie zamestnancov v Zwickau minie 1,2 miliardy eur.Závod v Zwickau začne vyrábať elektromobily od konca roka 2019. Približne 7700 zamestnancov závodu sa zaškoľuje, aby montovali Volkswagen ID, čo bude prvý model platformy MEB pre elektromobily. Po ňom bude nasledovať crossover ID CROZZ. Koncom roka 2020 by závod v Zwickau mal mať dennú produkčnú kapacitu na úrovni 1500 vozidiel a vyrábať by sa tu malo 6 elektrických modelov.Plán na premenu závodov musí schváliť dozorná rada VW, ktorá bude o ňom diskutovať v piatok (16. 11.).