Volkswagen dosiahol rekordný predaj aj napriek zmenšujúcim sa trhom s autami

Toyota na treťom mieste

Zmenšujúci sa trh s autami

15.1.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecký koncern Volkswagen v minulom roku dosiahol rekordný predaj. Automobilka zákazníkom vo svete dodala 10,97 mil. vozidiel. Išlo o rast z úrovne 10,83 mil. áut v roku 2018, kedy bol Volkswagen výrobcom áut s najväčším globálnym predajom.Za ním nasledovali aliancia Renault-Nissan-Mitsubishi a japonská spoločnosť Toyota, hoci aliancia bola mierne pred Volkswagenom, ak sa do celkového odbytu nezarátali nákladné vozidlá.Aliancia Renault Nissan -Mitsubishi zverejní vlaňajší predaj na budúci týždeň. Toyota v decembri odhadovala, že jej celkový predaj za rok 2019 bude 10,72 mil. automobilov, čo by znamenalo, že zostane za Volkswagenom.Nemecký koncern vlani dokázal zvýšiť predaj napriek zmenšujúcim sa trhom s autami. Znamená to, že firma zväčšila svoj trhový podiel. Odbyt nemeckej skupiny v minulom roku podporili silné výsledky na domácom trhu, v USA a Brazílii, hoci predaj v ázijsko-tichomorskom regióne oslabil.Koncern pôsobí aj na Slovensku. Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 5,5 milióna vozidiel. Je pilierom slovenského exportu, najväčším súkromným zamestnávateľom v krajine a spolu so svojimi zamestnancami aj najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov. Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku už vyše 4,5 mld. eur.