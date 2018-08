Volkswagen dosiahol v júli dvojciferný nárast predaja

Autá značky Volkswagen čakajú na export v prístave v meste Emden na severe Nemecka 9. marca 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wolfsburg 19. augusta (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) dosiahol v júli dvojciferný nárast predaja. Prispelo k tomu zníženie cien jeho vozidiel. Automobilka sa tak mohla tešiť z dobrých výsledkov pred zavedením nových prísnejších metodík merania emisií aj spotreby, ktoré znížia jej zisk.VW v júli predal 908.200 vozidiel, o 10,6 % viac ako rovnakom mesiaci minulého roka 2017.povedal manažér predaja Fred Kappler, podľa ktorého je to výsledok, čo bol odkaz na program zliav.V septembri vstúpia v Európskej únii do platnosti nové metodiky merania spotreby a emisií Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP).VW očakáva, že jeho náklady s tým spojené sa budú v 2. polovici roka pohybovať v miliardách.Kappler zároveň varoval pred slabším odbytom v nasledujúcich mesiacov.povedal.Spoločnosť tiež v piatok oznámila, že plánuje zvýšiť produkciu vo svojom najväčšom závode vo Wolfsburgu na 1 milión vozidiel ročne.Zvýšenie výroby by bolo spojené s uvedením najnovšej v poradí ôsmej generácie obľúbeného modelu VW Golf na trh, uviedol Andreas Tostmann, vedúci výroby a logistiky VW.Produkcia Golfu sa presunie z Zwickau vo východnom Nemecku a Puebla v Mexiku do Wolfsburgu, dodal.V Zwickau sa budú vyrábať elektromobily, povedal Tostmann.Do roku 2020 sa podľa Tostmanna zvýši objem produkcie vo všetkých nemeckých závodoch VW o 25 %.