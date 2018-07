Volkswagen investuje 1 mld. eur do rozšírenia podnikania v Indii

Autá značky Volkswagen čakajú na export. Foto: TASR Foto: TASR

Naí Dillí 2. júla (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) investuje 1 miliardu eur do rozšírenia svojho podnikania v Indii. Oznámilo to v pondelok vedenie podniku.Projektktorý VW predstavil na tlačovej konferencii v Naí Dillí, povedie divízia Škoda.Skupina si stanovila za cieľ dosiahnuť na indickom trhu 5-% kombinovaný podiel značiek Volkswagen a Škoda do roku 2025. Novinárom to povedal generálny riaditeľ Škoda Auto Bernhard Maier.Investícia bude zahŕňať novú výrobnú linku, vytvorenie technického a dizajnérskeho centra v Indii, zvýšenie produkcie áut aj výroby lokálnych komponentov v tejto ázijskej krajine.Expanzia nemeckého koncernu prinesie Indii 4000 až 5000 nových pracovných miest.India je na najlepšej ceste stať sa tretím najväčším automobilovým trhom na svete a podľa Maiera má obrovský rastový potenciál.Škoda, dcérska automobilka VW, v roku 2017 predala v Indii celkom 17.113 vozidiel, čo predstavuje nárast o 31 % oproti roku 2016. Ale jej podiel na tamojšom trhu dosiahol iba 0,53 % podľa indických médií.Značka Volkswagen vlani v Indii predala 45.000 vozidiel a mala približne 1,4-% podiel na tamojšom trhu.