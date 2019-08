Volkswagen investuje do výroby elektromobilov v Emdene miliardu eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Emden 29. augusta (TASR) - Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW) investuje zhruba jednu miliardu eur do fabriky v Emdene, kde sa budú vyrábať elektromobily.Nové modely majú od roka 2021 stáť na modulárnej platforme pre elektromobily MEB a z výrobných liniek začnú vychádzať v roku 2022. Ako koncern oznámil v stredu (28. 8.), značka VW chce najneskôr do roka 2025 predávať viac než jeden milión elektromobilov ročne.Predseda podnikových odborov Manfred Wulff uviedol, že tento investičný prísľub vedenia koncernu zapadá do garancie zamestnanosti platnej do konca roka 2029 a dodáva istotu zamestnancom Emdenu a ich rodinám.