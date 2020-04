Volkswagen obnovuje výrobu aj vo Wolfsburgu, rozšírili opatrenia na ochranu zdravia pracovníkov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.4.2020 - Divízia osobných áut koncernu Volkswagen obnovila výrobu vo svojom nemeckom závode vo Wolfsburgu. Do práce sa v pondelok vrátilo približne 8-tis. zamestnancov závodu. Automobilka o tom informovala na svojej internetovej stránke. Výroba na viac zmien sa má začať na budúci týždeň."Zároveň výrobu pre hlavný závod Volkswagenu obnovilo približne 2 600 dodávateľov, z ktorých prevažná väčšina je v Nemecku. Opatrenia na ochranu zdravia pracovníkov sa významne rozšírili," uviedla firma. Dodala pritom, že produkcia slovenského závodu v Bratislave sa obnovila už v pondelok minulý týždeň.Volkswagen očakáva, že do konca tohto týždňa vo Wolfsburgu vyrobí zhruba 1 400 vozidiel. "Produkcia sa má na budúci týždeň zvýšiť na viac ako 6-tis. áut, keďže sa obnoví viaczmenná prevádzka. To predstavuje približne 40 percent výroby pred vypuknutím pandémie koronavírusu," uviedol Volkswagen.