Volkswagen očakáva za tento rok výrazný rast prevádzkového zisku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wolfsburg 19. decembra (TASR) - Značka Volkswagen uzatvorí tento rok výrazným rastom prevádzkového zisku. Prispeli k tomu úsporné opatrenia a dobré výsledky v predaji športovo-úžitkových vozidiel. Uviedla to vo štvrtok značka VW, ktorá zároveň dodala, že v najbližších piatich rokoch plánuje výrazné investície do produkcie elektrických vozidiel.povedal prevádzkový riaditeľ značky VW Ralf Brandstätter. Podrobnosti o výsledkoch firmy však neuviedol.Okrem výrazného zlepšenia prevádzkového zisku Brandstätter očakáva aj vyšší celkový predaj vozidiel.povedal. Vlani predala značka 6,245 milióna vozidiel.Volkswagen sa chce v nasledujúcich rokoch zamerať najmä na produkciu elektromobilov. Do zvýšenia výroby týchto áut plánuje značka do konca roka 2024 investovať 11 miliárd eur. Čo sa týka projektov budúcnosti celkovo, vrátane digitalizácie a iných projektov, VW odhaduje investície na 19 miliárd eur.