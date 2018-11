Volkswagen plánuje postaviť vo východnej Európe ďalšiu automobilku

Vyše 22 značiek automobilov sa predstavuje na tohtoročnom autosalóne, ktorý môže navštíviť odborná a lajická verejnosť od 8. do 11. októbra 2015 na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Na snímke Volkswagen Passat. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Praha 16. novembra (TASR) - Volkswagen (VW) presunie do roku 2023 výrobu vozidiel rodiny Passat do závodu svojej dcéry, automobilky Škoda Auto v Kvasinách. Budú sa v nej vyrábať aj modely Škoda Superb a Kodiaq.V Kvasinách sa teraz montujú modely Škoda Karoq a Seat Ateca. Ich výroba sa časom presunie do nového závodu koncernu, ktorý by sa mal postaviť niekde vo východnej Európe. O jeho presnom umiestnení sa ešte nerozhodlo.Spravodajský kanál Českej televízie ČT24 uviedol, že tieto informácie v piatok na tlačovej konferencii zverejnil predseda Správnej rady Volkswagenu Herbert Diess. Cieľom presunov je podľa neho zrýchlenie inovácií.VW predpokladá, že do roku 2023 investuje do vývoja elektromobilov, digitalizácie a ďalších nových technológií takmer 44 miliárd eur.