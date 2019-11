Volkswagen predal v októbri takmer 950.000 vozidiel

Na ilustračnej foto autá značky Volkswagen. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wolfsburg 19. novembra (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen predala minulý mesiac takmer 950.000 vozidiel a predaj tak zvýšila o viac než desatinu. Firma zároveň zvýšila podiel na trhu vo všetkých kľúčových regiónoch.Ako Volkswagen uviedol na svojej webovej stránke, v októbri predal 949.800 vozidiel. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka to znamená rast o 12,2 %. Zároveň dodal, že zvýšil svoj podiel na trhu, v niektorých regiónoch podstatne. To je prípad Číny, najväčšieho trhu pre automobilku, kde skupina Volkswagen Group zvýšila predaj o 6,6 %. Celkový automobilový trh v Číne pritom zaznamenal pokles.Nemeckej spoločnosti sa darilo aj v Európe, kde predaj zvýšila o 25,5 %. V západnej Európe vzrástol predaj vozidiel Volkswagenu v októbri takmer o 31 %.Ešte výraznejší rast dosiahla firma na domácom trhu, a to až na úrovni 41,5 %. Dôvodom je prepad predaja v októbri minulého roka, keď predaje ovplyvnilo zavedenie nového emisného testu v Európskej únii, známeho ako WLTP.Navyše sa zvýšil aj predaj v krajinách strednej a východnej Európy. Na tomto trhu predal Volkswagen v októbri 71.000 vozidiel, čo medziročne predstavuje rast o 7,5 %. Jedným z ťahúňov bolo Rusko, kde VW dodal na trh 22.100 vozidiel. To je o 3,7 % viac než v októbri minulého roka.Okrem toho vzrástol predaj v Severnej Amerike, a to najmä vďaka Spojeným štátom. V Severnej Amerike zvýšil VW predaj o 0,9 %, z toho na trhu USA o 5,8 %.