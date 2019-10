Volkswagen predáva svoj model e-Golf s výraznými zľavami

Šéf Volkswagenu (VW) Herbert Diess. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Essen 6. októbra (TASR) - Nemecký koncern Volkswagen (VW) pred veľkou elektrickou ofenzívou zjavne čistí skladové zásoby starších elektrických modelov. Podľa najnovšej štúdie inštitútu CAR pri Univerzite Essen-Duisburg sa model VW e-Golf predáva s výraznými zľavami.Analytici u viacerých predajcov našli ponuky, v ktorých koncová cena pre kupca po započítaní štátnej dotácie spadla na niečo vyše 20.000 eur. Tento elektrický model s katalógovou cenou 31.900 eur sa tak aktuálne predáva za menej než najlacnejšia verzia Golfu so spaľovacím motorom.Autor štúdie Ferdinand Dudenhöffer predpokladá, že dôvodom na takéto vysoké zľavy je nadchádzajúce uvedenie elektrického modelu VW ID 3. Úplne nový ID 3 s dlhším dojazdom zhruba 300 kilometrov sa má ponúkať zhruba za 30.000 eur, v dôsledku čoho stráca doterajší e-Golf s dojazdom 233 kilometrov konkurencieschopnosť. Podľa inštitútu VW e-Golf dosiahol v prvých ôsmich mesiacoch tohto roka podiel len 3,6 % na všetkých predaných verziách Golfu v Nemecku. Ešte horšie sa v rovnakom období vodilo plug-in hybridu Golf GTE s podielom len 0,1 %.V zásade však štúdia v septembri odhalila v ponukách zliav len minimálne medzimesačné zmeny. V mimoriadnych ponukách sa niektoré modely vyskytujú so zľavami až do 36 % (Seat Alhambra). U internetových predajcov existuje na 30 top modelov, ktoré si kupci sami nakonfigurujú, priemerná zľava 18,8 % z katalógovej ceny.Vzrástol podiel vozidiel, ktoré na seba zaregistrovali predajcovia a výrobcovia. Dôvodom je fakt, že autá emisnej normy Euro 6 bolo možné zaevidovať len do konca augusta.