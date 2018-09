Volkswagen sa sťahuje z iránskeho trhu, posilňuje tak pozíciu Trumpa

Volkswagen (VW), ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 20. septembra (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen plánuje ukončiť takmer všetky aktivity na iránskom trhu. Informovala o tom agentúra Bloomberg, podľa ktorej tak nemecká firma ustúpila tlaku USA, ktoré sa snažia donútiť zahraničné podniky, aby Irán opustili a Washington si tak vymohol zmeny v medzinárodnej dohode o jadrovom programe s Teheránom.Prakticky rok po tom, ako sa vrátil na iránsky trh, Volkswagen plánuje ukončiť na ňom takmer všetky svoje aktivity, tvrdí Bloomberg. Podľa agentúry bude VW môcť v Iráne pôsobiť "len v rámci humanitárnej výnimky".Aj keď biznis VW v Iráne nie je rozsiahly, krok firmy znamená symbolické víťazstvo pre amerického prezidenta Donalda Trumpa a na druhej strane, ranu pre Európsku úniu. Tá so sankciami USA voči Teheránu nesúhlasí.Podľa správy Bloombergu americký veľvyslanec v Nemecku Richard Grenell po niekoľko týždňov trvajúcich rokovaniach presvedčil najväčšiu nemeckú automobilku, aby sa prispôsobila americkým sankciám. Tie Trump opätovne zaviedol po tom, ako v máji rozhodol, že USA odstupujú od jadrovej dohody s Teheránom.VW informácie nepotvrdil, ani nevyvrátil. V tejto súvislosti ale hovorca automobilky pre agentúru AFP uviedol, že VW "pokračuje v dodržiavaní národných a medzinárodných záväzkov, ako aj exportných obmedzení". Zároveň dodal, že "firma berie do úvahy aj možné dôsledky spojené s opätovným zavedením amerických sankcií".USA opakovane varovali európske a aj iné krajiny, že si musia vybrať medzi biznisom v Iráne a v USA, ktoré sú pre automobilku Volkswagen kľúčovým trhom. Na druhej strane aktivity v Iráne, do ktorého sa VW vrátil vlani po 17 rokoch, sa na jeho tržbách podieľajú minimálnou mierou.