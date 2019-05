Volkswagen SK: Výroba elektromobilu sú špekulácie, ktoré nekomentujeme

Volkswagen ID Vizzion Foto: screenshot Tablet.TV Foto: screenshot Tablet.TV

Bratislava 17. mája (TASR) - Budúca výroba elektromobilu v bratislavskom závode Volkswagenu (VW) je údajne špekuláciou, ktorú spoločnosť nekomentuje. Uviedla to pre TASR hovorkyňa VW SK Lucia Kovarovič Makayová. Ako je známe, bratislavský závod VW Slovakia sa aktuálne uchádza o výrobu nových produktov, aby do budúcna zaistil pracovné miesta. O pridelení nového projektu na výrobu vozidiel sa finálne rozhodne počas plánovacieho grémia, ktoré sa koná koncom roka.Volkswagen bude údajne vo svojom bratislavskom závode vyrábať malý elektromobil. Pôvodne sa mal vyrábať v nemeckom Emdene. Dôvodom zmeny plánov sú náklady, uviedol to nemecký denník Handelsblatt.Handelsblatt tvrdí, že Dozorná rada Volkswagenu nedávno rozhodla o tom, že model, ktorý sa mal pôvodne produkovať v Emdene, sa bude s najväčšou pravdepodobnosťou vyrábať v Bratislave. K informácii sa podľa DPA vo štvrtok (16. 5.) nechceli vyjadriť ani hovorca Dozornej rady VW, ani hovorca podnikovej rady koncernu.