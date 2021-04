Volkswagen Slovakia je opäť v hre, minulý rok dosiahol obrat vo výške 9,75 miliárd eur

Počet vyprodukovaných vozidiel bol nižší

Úspešný rok aj napriek pandémii

Volkswagen

Hybridy tvorili takmer štvrtinu produkcie



Volkswagen Slovakia

...vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 6 miliónov vozidiel. Od svojho vzniku u nás preinvestoval vyše 4,5 mld. eur.



Vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupé, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, Seat Mii electric, Škoda CITIGOe iV a Škoda Karoq.



Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky a podvozky, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel. Volkswagen Slovakia aktuálne zamestnáva 11 500 ľudí, z ktorých vyše 40 % pracuje v podniku dlhšie ako 10 rokov.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.