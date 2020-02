Volkswagen Slovakia údajne zvažoval prepustenie minimálne 800 zamestnancov

Ťažké rozhodnutie

Konto pracovného času

Jeden z najväčších zamestnávateľov

24.2.2020 (Webnoviny.sk) - Bratislavský Volkswagen (VW) Slovakia údajne zvažoval prepustenie minimálne 800 zamestnancov. Tvrdia to tamojší odborári. Touto skutočnosťou pred zamestnancami obhajujú fakt, že pristúpili na zavedenie konta pracovného času."Počas vyjednávania sme hlavne chceli zamestnancom VW zagarantovať pracovné miesta, pretože nám bolo jasné, že nás čaká ťažké obdobie. Zabrániť prepúšťaniu pri prepade výroby je možné cez konto pracovného času. Pred koncom roka 2019 nás postavili pred ťažkú dilemu. Bolo nám oznámené, že VW na začiatku roka prepustí 800 ľudí a v máji pôjdu ďalší. Ostanú len vtedy, ak zamestnávateľovi odsúhlasíme konto pracovného času," vysvetľujú odborári na sociálnej sieti.Podľa ich vyjadrení sa museli rozhodnúť, pričom vyberali medzi "zlým a horším riešením". Tvrdia, že dohodu o konte pracovného času vymenili za garanciu práce, teda, že sa nebude prepúšťať, prinajhoršom budú zamestnanci rotovať."Čo by ste urobili vy, keby ste boli postavení pred takúto voľbu? Ľudia majú pôžičky, hypotéky, musia živiť rodiny. Mali sme stovky ľudí hodiť cez palubu a s ostatnými sa tešiť, že nemáme konto pracovného času? Vybrali sme, čo bude bolieť najmenej. Pristúpili sme na konto pracovného času. Ale tiež nie len tak zadarmo. Povedali sme, že keď už konto pracovného času musí byť, tak s takými podmienkami, aby bolo čo najmenej bolestivé, pretože aj existujúci zamestnanci chcú čo najviac času tráviť s rodinami alebo priateľmi, nie vo fabrike," informujú odborári.Konto pracovného času je spôsob nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času. Teda ak má podnik viac objednávok, zamestnanec odpracuje viac hodín, ako je jeho stanovený týždenný pracovný čas, naopak v prípade poklesu výroby odpracuje menej hodín alebo nepracuje vôbec.Dôležité však je, že má vždy nárok na rovnakú základnú mesačnú mzdu. Konto pracovného času môže zamestnávateľ zaviesť len kolektívnou zmluvou alebo po dohode so zástupcami zamestnancov.Zároveň sa vždy dohodne aj vyrovnávacie obdobie, v ktorom sa vyrovná rozdiel medzi ustanoveným týždenným pracovným časom a skutočne odpracovaným. Toto obdobie však podľa zákona nesmie byť dlhšie ako 30 mesiacov.Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 5,5 milióna vozidiel. Je pilierom slovenského exportu, jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov v krajine a spolu so svojimi zamestnancami aj najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov. Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku už vyše 4,5 miliardy eur.Vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupé, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii electric, ŠKODA CITIGOe iV. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky a podvozky, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.