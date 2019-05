Volkswagen Slovakia vyplatí zamestnancom 13. plat o mesiac skôr

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 31. mája (TASR) - Zamestnanci Volkswagen Slovakia (VW SK) dostanú na začiatku júna 13. plat vyplatený podľa nových zákonných podmienok. Benefit, ktorý vypláca automobilka na základe dohody v kolektívnej zmluve už takmer tri desaťročia, im príde na účty v tomto roku o mesiac skôr a vyšší o vyše 100 eur.Finančné výhody pre zamestnancov prináša aj nedávna zákonná úprava, ktorá sa týka oslobodenia trinásteho platu od daní a odvodov. Trinásty plat je od tohto roku do výšky 500 eur oslobodený od odvodu do zdravotného poistenia a dane z príjmov fyzických osôb na strane zamestnanca. Podmienkou je, aby ho zamestnávateľ vyplatil v zúčtovaní mzdy za mesiac máj (na účet teda bude pripísaný začiatkom júna), jeho výška bola minimálne 500 eur a pracovný pomer zamestnanca trval nepretržite aspoň dva roky.Po dohode s odborovou organizáciou Moderné odbory Volkswagen pristúpil VW SK k vyplateniu 13. platu, tzv. dovolenkovej odmeny, o mesiac skôr, aby mohla byť uplatnená nová zákonná úprava. To znamená, že zamestnancom, ktorých pracovný pomer trvá nepretržite aspoň 2 roky, a ktorým bude vyplatená dovolenková odmena vo výške 500 eur a viac, stúpne výška vyplatenej dovolenkovej odmeny o 111,20 eura v čistom.Podľa hovorkyne Lucie Kovarovič Makayovej výška 13. platu tvorí 60 % až 65 % priemerného mesačného zárobku zamestnanca v závislosti od dĺžky pracovného pomeru vo VW SK. Dlhoročne je vo VW SK v kolektívnej zmluve dohodnutý aj 14. plat, tzv. vianočná odmena, vyplácaná na konci roka až do výšky 100 % v závislosti od počtu odpracovaných rokov. Súčasťou odmeňovania zamestnancov je aj odmena za hospodársky výsledok, ktorá za minulý rok dosiahla priemernú výšku 1630 eur.