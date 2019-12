Volkswagen spustil výrobu ďalších modelov elektrických vozidiel

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. decembra (TASR) - Spoločnosť Volkswagen Slovakia (VW SK) zvyšuje podiel čisto elektrických vozidiel vo výrobe. V auguste začala sériovo vyrábať vynovený Volkswagen e-up s väčším dojazdom a koncom roka dostali elektrický pohon ďalšie dva modely Škoda Citigoe iV a Seat Mii electric. Automobilka, ako uviedol v utorok na stretnutí s médiami predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo VW SK Oliver Grünberg, tým reaguje na meniace sa globálne rámcové podmienky a ako súčasť koncernu Volkswagen si kladie za cieľ výrazne redukovať produkciu CO2 ako pri vozidlách, tak aj pri samotnej výrobe.Koncern sa už dávnejšie zaviazal k parížskej klimatickej dohode. Položil základy, aby bol v súlade so stratégiou goTOzero do roku 2050 CO2 neutrálny. Udržateľná výroba automobilov je jedným zo zásadných princípov aj v spoločnosti Volkswagen Slovakia.zdôraznil Grünberg.Prvé čisto elektrické vozidlo koncernu Volkswagen zišlo z výrobnej linky v roku 2013 a udialo sa to v Bratislave. Volkswagen e-up sa už šesť rokov vyrába na Slovensku. V tomto roku prešiel segment malých mestských vozidiel významnými zmenami a elektrifikáciou.Volkswagen up! sa vyrába v troch motorizáciách, a to s ekologickými pohonmi (čisto elektrický ako e-up a CNG ako eco up) a so spaľovacím benzínovým motorom. Modely Škoda Citigoe iV a Seat Mii electric sú produkované ako výlučne elektrické vozidlá. Všetky tri elektrické modely disponujú dlhším dojazdom a výbavou, čím spĺňajú očakávania pri zabezpečení ekologickej a pohodlnej mestskej mobility.Volkswagen Slovakia produkuje celkovo 8 modelov piatich značiek. Z nich sú už dnes tri čisto elektrické. Elektrifikácia pohonov sa dotýka aj segmentu SUV, v ktorom sú ako ekologickejšie alternatívy vyrábané štyri modely s hybridným pohonom (Porsche Cayenne a Porsche Cayenne Coupé ako PHEV, Audi Q7 a Audi Q8 ako MHEV).Podľa Ľuboša Magdolena z Ústavu dopravnej techniky a konštruovania Strojníckej fakulty STU v Bratislave napriek určitému pokroku v otázke elektromobility nemožno očakávať v blízkej budúcnosti jej masové nasadenie. Za nedostatok považuje, že na Slovensku prakticky neexistuje v tejto oblasti vývoj a výskum.Manažér spoločnosti Ionity pre strednú a východnú Európu Peter Ševce zdôraznil, že v projektoch sa ráta s výstavbou nabíjacích staníc predovšetkým na diaľniciach a vzhľadom na súčasný dojazd elektrovozidiel v intervaloch 150 kilometrov. Zavádzanie elektromobilov vidí predovšetkým v jednotlivých firmách a štátnej správe.