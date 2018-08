Volkswagen vybuduje v Nigérii a Ghane montážne závody

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Abuja 31. augusta (TASR) - Volkswagen (VW) v súvislosti s návštevou nemeckej kancelárky Angely Merkelovej v Nigérii podpísal predbežnú zmluvu (Letter of Intent), že v krajine postupne vybuduje montážny automobilový závod. V piatok o tom v Abuji, hlavnom meste krajiny, informoval hovorca nemeckej vlády.O hodnote projektu medzi Volkswagen Group South Africa a vládou tejto západoafrickej republiky podrobnosti nie sú zatiaľ známe.Počas rokovaní kancelárky Merkelovej v Ghane predstavitelia Volkswagenu podpísali takú istú rámcovú dohodu o vybudovaní rovnakého montážneho závodu. V piatok sa tiež dohodlo, že centrálne banky oboch krajín budú poskytovať úvery poľnohospodárskym podnikom.Nigéria patrí medzi tie západoafrické štáty, ktoré v posledných mesiacoch opustili desaťtísíce obyvateľov. Väčšinou skončili v líbyjských utečeneckých táboroch, odkiaľ by sa chceli dostať do Európy.Verejnosť znepokojila správa založená na analýzach inštitúcie World Poverty Clock (barometer svetovej chudoby), ktorú založilo nemecké spolkové ministerstvo pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, že ľudí v krajine sužujú najmä obrovská korupcia a nedostatok pracovných príležitostí. Preto viac ako tretina z jej 190 miliónov obyvateľov uvažuje o vysťahovalectve. Správa hovorí, že Nigéria už prekonala Indiu v počte ľudí žijúcich v biede.