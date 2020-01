Volkswagen začal diskutovať s nemeckými spotrebiteľmi o urovnaní

Nemecký automobilový koncern Volkswagen (VW). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 2. januára (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen začala rokovania s vlastníkmi áut poškodených jej emisnou kauzou o urovnaní. Uviedla to vo štvrtok samotná automobilka, ktorá dodala, že rokovania sú zatiaľ v počiatočnej fáze.Emisný škandál Volkswagenu vypukol v septembri 2015, keď americká Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) oznámila, že VW nainštaloval do státisícov naftových vozidiel v Spojených štátoch softvér, ktorý umožňoval maskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. Volkswagen neskôr existenciu softvéru priznal a dodal, že takýto softvér má celosvetovo približne 11 miliónov vozidiel. Nasledovala séria vyšetrovaní a žalôb, pričom náklady firmy súvisiace s právnymi spormi a pokutami dosiahli minimálne 30 miliárd eur.citovala agentúra Reuters vyjadrenia zástupcov automobilky.dodal Volkswagen.Nemeckí zákazníci automobilky sa zatiaľ nedočkali rovnakého prístupu, aký VW zaujal voči vlastníkom áut v USA. Tam sa spoločnosť dohodla na urovnaní v celkovej hodnote približne 10 miliárd USD (8,90 miliardy eur). V Nemecku však medzičasom podali na automobilku hromadnú žalobu, do ktorej sa zapojilo približne 470.000 zákazníkov VW. Ako prvý na možnosť urovnania sporu vyzval práve predseda súdu v Braunschweigu, ktorý sa v septembri minulého roka začal hromadnou žalobou zaoberať.(1 EUR = 1,1234 USD)