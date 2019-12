Volkswagen zvýšil predaj rovnomennej značky v novembri zhruba o 4 %

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wolfsburg 11. decembra (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen predala v novembri vyše 586.000 áut rovnomennej značky. Dodávky tak medziročne zvýšila takmer o 4 %. Výrazne sa jej darilo na domácom trhu, kde sa predaj zvýšil o viac než pätinu.Spoločnosť uviedla, že v novembri predala celosvetovo 586.400 vozidiel značky VW. V porovnaní s novembrom minulého roka to znamená rast o 3,9 %.Najvýraznejší rast zaznamenala na domácom trhu. V Nemecku predala 54.800 áut VW. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 20,2 %.Kľúčovým trhom, ktorý v najväčšej miere ovplyvnil novembrové výsledky, však bola Čína. Na najväčšom automobilovom trhu na svete predal Volkswagen 316.700 áut rovnomennej značky, čo medziročne znamená rast o 4 %.Vzrástol aj predaj v USA, najmä vďaka zvýšenému dopytu po športovo-úžitkových vozidlách (SUV). Volkswagen predal v Spojených štátoch v novembri 29.200 áut, čo medziročne znamená rast o 9,1 %. Bol to najlepší november na americkom trhu od roku 2016. Viac než polovica predaných áut v USA boli práve SUV.Naopak, predaj v strednej a vo východnej Európe klesol. Pokles dosiahol 2,9 %.Za 11 mesiacov roka predala spoločnosť približne 5,663 milióna áut značky VW. V medziročnom porovnaní tak predaj klesol o 0,7 %.