Voľnoštýliar Oross vypadol už v kvalifikácii na MS juniorov v zápasení

MSJ v Tallinne



voľný štýl - do 97 kg - kvalifikácia:



Takuma Ocu (Jap.) - Viliam OROSS (SR) 12:2

Tallinn 12. augusta (TASR) - Jediný slovenský mužský zástupca na MS juniorov v zápasení v estónskom Tallinne Viliam Oross stroskotal vo svojej hmotnostnej kategórii do 97 kg hneď na úvodnej prekážke. Mladý voľnoštýliar prehral v kvalifikačnom kole s Japoncom Takumom Ocuom na technickú prevahu (2:12). Jeho súper následne vypadol v osemfinále.Slovensko má na prebiehajúcom juniorskom šampionáte ešte jedno želiezko v ohni, vo štvrtok zabojuje v kategórii do 72 kg Zsuzsanna Molnárová, zlatá medailistka z vlaňajších ME kadetov.